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Thế giới

Thái Lan xây hàng rào biên giới với Campuchia sau các cuộc đụng độ năm 2025

Thụy Miên
Thụy Miên

Hôm nay (22.7), trong buổi giới thiệu trước báo giới, quân đội Thái Lan thông báo đã hoàn tất đoạn đầu tiên của hệ thống hàng rào biên giới dọc theo một số khu vực giáp với Campuchia.

Thái Lan xây hàng rào biên giới với Campuchia sau các cuộc đụng độ năm 2025 - Ảnh 1.

Bộ Tư lệnh Phát triển Quân sự thuộc Bộ Tư lệnh Các lực lượng vũ trang Hoàng gia Thái Lan là bên xây dựng công trình

ảnh: reuters

Tướng Ukrit Boontanon, Tổng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Thái Lan, mô tả đoạn hàng rào biên giới dài 1,3 km đã hoàn thành ở địa phận huyện Pong Nam Ron (tỉnh Chanthaburi), theo Reuters hôm 22.7.

Hàng rào được xây dựng bằng bê tông cốt thép, bên trên có lưới thép và dây kẽm gai. Phía xây dựng công trình là Bộ Tư lệnh Phát triển Quân sự thuộc Bộ Tư lệnh Các lực lượng vũ trang Hoàng gia Thái Lan.

Tướng Ukrit cho hay công trình hết sức chắc chắn, ổn định và bền, được thiết kế nhằm đảm bảo an ninh lâu dài tại các phần biên giới Campuchia - Thái Lan.

Thái Lan xây hàng rào biên giới với Campuchia sau các cuộc đụng độ năm 2025 - Ảnh 2.

Đoạn hàng rào mới xây dài 1,3 km

ảnh: reuters

"Những tấm tường bằng bê tông đã được kiểm tra bằng đạn thật. Chúng tôi xác nhận kết cấu của tường có thể giúp chống lại hỏa lực từ vũ khí hạng nhẹ", vị tổng tham mưu trưởng nói với các nhà báo được mời đến tham quan.

Tướng Ukrit cho hay quân đội lên kế hoạch xây hàng rào dài hơn 7 km nối vào các đoạn đã có sẵn, đồng thời tiến hành công tác đánh giá những khu vực khác dọc tuyến biên giới dài 817 km để tìm ra các đoạn có điều kiện địa hình và môi trường phù hợp cho việc tiếp tục xây dựng hàng rào biên giới.

"Mỗi khu vực có những điều kiện khác nhau. Chúng tôi sẽ xây dựng những nơi cần đến và nơi có thể hoàn thành mà không gây ra vấn đề trong tương lai", theo vị tướng.

Thái Lan xây hàng rào biên giới với Campuchia sau các cuộc đụng độ năm 2025 - Ảnh 3.

Binh sĩ Thái Lan đứng canh gác tại đoạn không có tường bê tông

ảnh: reuters

Campuchia chưa bình luận về thông tin trên. Theo sau các cuộc đụng độ chết chóc tại biên giới vào năm ngoái, căng thẳng giữa Campuchia và Thái Lan vẫn tiếp diễn, dù hai bên đã đồng ý ngừng bắn vào tháng 12.2025.

Quân đội Thái Lan cho biết đoạn hàng rào mới được xây dựng với sự nhất trí của Campuchia nhằm tổ chức lại khu vực biên giới, ngăn chặn hành vi xâm lấn và tăng cường an ninh biên giới.

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