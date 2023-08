Thái Sơn Beatbox lần đầu kết hợp ca sĩ Mai Phương Slay

Mai Phương Slay từng có thời gian loay hoay, mất phương hướng sau khởi đầu đầy thuận lợi trong sự nghiệp ca hát BTC

Mai Phương Slay từng tạo dấu ấn hồi đầu năm 2020 khi thể hiện nhạc phim She-Kings (tên tiếng Việt là Trưng Vương). Ca khúc bất ngờ được vào bảng xếp hạng Adult Contemporary Indicator Chart được tổng hợp hằng tuần bởi tạp chí Billboard nhằm liệt kê các bài hát phổ biến nhất trên các đài phát thanh đương đại dành cho người trưởng thành tại Mỹ.



Tuy có bước khởi đầu đầy thuận lợi nhưng cô lại bất ngờ “im hơi lặng tiếng” tận 3 năm thay vì trực tiếp tung ra sản phẩm âm nhạc đầu tay của mình. Điều này khiến nhiều khán giả không khỏi tiếc nuối.

Mai Phương Slay cho biết: “Tôi và công ty quản lý trước đây đã có dự định Mỹ tiến để tiếp tục trau dồi cũng như học tập về thị trường âm nhạc quốc tế. Lúc đó, dịch Covid-19 bùng phát và mọi dự định đều phải hoãn lại. Cho đến năm 2022, tôi trình làng những ca khúc mà mình sáng tác nhưng kết quả không được như mong muốn. Những việc trên cộng lại khiến tôi như mất định hướng và buộc phải đi tìm cơ hội cho chính mình”.

Mai Phương Slay và Thái Sơn Beatbox có cùng gu âm nhạc nên quyết định hợp tác chung NVCC

Mới đây, Mai Phương Slay quyết định ký hợp đồng với công ty TOP SOUND và chịu sự quản lý độc quyền từ Thái Sơn Beatbox. Giọng ca đến từ Thái Bình chia sẻ về mối “nhân duyên” này: “Tình cờ tôi thấy anh Sơn đang tìm ca sĩ để hợp tác cho những dự án trong năm 2023 nên đã gửi email. Bên cạnh đó, tôi có tham gia một lớp học của anh Sơn và khoe với anh Sơn những bài hát mà tôi sáng tác. Cả hai anh em đều thấy định hướng cùng gu âm nhạc khá giống nhau nên quyết định sẽ hợp tác làm việc. Và rồi XINK ra đời như một cột mốc đánh dấu lần đầu tiên mà hai anh em kết hợp với nhau”.

Sau cú bắt tay này, cả hai tung bản audio của XINK, từng được cô trình diễn tại sân khấu Call Out My Name của siêu mẫu Võ Hoàng Yến. Bài hát với giai điệu bắt tai, ca từ ấn tượng cùng màn vũ đạo trên sân khấu nước khiến Mai Phương Slay nhận được sự ủng hộ và cổ vũ nhiệt tình.

Mai Phương Slay nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt khi lần đầu mang XINK lên sân khấu NVCC

XINK gây ấn tượng không chỉ bởi giai điệu được chăm chút từ nhà sản xuất Thái Sơn Beatbox mà còn ghi điểm bởi thông điệp cổ động tinh thần độc lập, năng động của người phụ nữ: "XINK là khi chúng ta tự tin, biết giá trị của bản thân và luôn cố gắng cho mục tiêu, đam mê của chính mình".

Về phần âm nhạc, XINK mang âm hưởng Việt Nam nhưng vẫn có những chất liệu âm nhạc từ Hàn Quốc và Trung Đông của producer Thái Sơn Beatbox. Anh đã sử dụng thế mạnh của chính mình là những âm thanh được tạo nên từ “miệng” cùng các âm thanh tự nhiên khác như tiếng gõ cửa, ly sắt… Ở phần dựng bè, Thái Sơn Beatbox cũng chăm chút kỹ khi thả nhẹ vào chất liệu ả đào ở cuối bài khiến người nghe bất ngờ.

Thái Sơn sinh năm 1992, từng giành ngôi vị quán quân Beatbox châu Á, được cử đi tranh tài tại giải beatbox thế giới. Anh còn dự thi Asian’s Got Talent, vào top 24 Vietnam Idol 2010, đoạt huy chương vàng Tài năng nghệ thuật Đà Nẵng (2011), huy chương vàng Music Talent (2011)...