Thái Thiếu Phân sau cú sốc chồng suýt chết

Thái Thiếu Phân ở tuổi 53 ẢNH: WEIBO NV

Trong cuộc phỏng vấn mới đây với AsiaOne, Thái Thiếu Phân chia sẻ cô đang học cách sống trọn vẹn từng khoảnh khắc hiện tại thay vì mải lo nghĩ chuyện tương lai. Minh tinh 53 tuổi bộc bạch: "Tôi thường nói rằng tôi không có bất kỳ kế hoạch dài hạn nào, bởi vì cuộc sống hiện tại là sự an bài tốt nhất và các kế hoạch thường không thể theo kịp những sự thay đổi đột ngột". Sao phim Chân Hoàn truyện tiếp tục: "Thế giới đầy rẫy những biến động và nhiều thứ vượt ngoài tầm kiểm soát của chúng ta. Vì vậy, tôi tin rằng điều quan trọng nhất là phải toàn tâm toàn ý cống hiến hết mình để làm tốt mọi việc trong hiện tại".

Thái Thiếu Phân cho biết thay vì lập kế hoạch, cô hy vọng mình duy trì được tư duy luôn học hỏi và không ở mãi trong vùng an toàn. Cựu diễn viên TVB giải thích: "Điều này không chỉ áp dụng cho sự nghiệp của tôi mà còn cả gia đình tôi nữa. Hai con gái tôi đang trong giai đoạn dậy thì và việc tương tác với chúng cũng như đối phó với những thay đổi của chúng là một thử thách hoàn toàn mới đối với tôi".

Cô nói thêm: "Con trai út của tôi lại ở một giai đoạn phát triển khác, tôi cần liên tục điều chỉnh vai trò và tư duy của mình để đồng hành cùng con. Có rất nhiều điều cần học hỏi trong quá trình này".

Vợ chồng Thái Thiếu Phân - Trương Tấn bên các con ẢNH: WEIBO NV

Nữ diễn viên và chồng có hai con gái Zoe (15 tuổi) và Chloe (13 tuổi), cùng một con trai tên Max (7 tuổi). Khi được hỏi liệu các con có hứng thú với việc hoạt động nghệ thuật như cha mẹ không, nghệ sĩ 7X trả lời: "Quan điểm của tôi luôn là để mọi việc diễn ra tự nhiên. Nếu chúng quan tâm, tôi sẽ không bao giờ phản đối. Còn nếu chúng không quan tâm, tôi cũng không ép buộc, bởi vì đó là cuộc sống của riêng chúng. Mỗi người nên chịu trách nhiệm về những lựa chọn của mình và chịu trách nhiệm về cuộc sống của chính mình".

Mỹ nhân phim Lấy chồng giàu sang cho biết vợ chồng cô tin rằng các con thừa hưởng niềm đam mê biểu diễn của cha mẹ và chịu ảnh hưởng nghệ thuật từ khi còn nhỏ. Hai con gái của họ thích thú với biểu diễn và tích cực tham gia các vở kịch ở trường còn con trai út đam mê taekwondo, ca hát và diễn xuất.

"Với tư cách là cha mẹ, vai trò của tôi ở giai đoạn này là đồng hành cùng các con trong quá trình trưởng thành; trong tương lai, tôi sẽ trở thành 'khán giả' của chúng. Tôi hiểu rằng mình không nên can thiệp quá nhiều, mà nên đứng từ xa quan sát và ủng hộ. Dù cuối cùng các con quyết định theo đuổi ngành nghề nào, tôi vẫn sẽ ủng hộ, chúc phúc và ở bên cạnh chúng", bà mẹ ba con bộc bạch.

Cặp đôi trải qua nhiều thăng trầm trong cuộc hôn nhân 18 năm ẢNH: WEIBO NV

Thái Thiếu Phân sinh năm 1973, cô từng giành ngôi á hậu 2 tại Hoa hậu Hồng Kông 1991 rồi bước chân vào làng giải trí. Mỹ nhân xứ cảng thơm từng là diễn viên độc quyền của TVB, ghi dấu ấn qua nhiều bộ phim ăn khách: Bàn tay nhân ái, Lực lượng phản ứng 3, Bí mật của trái tim, Thử thách nghiệt ngã, Thiên địa hào tình, Lấy chồng giàu sang, Bão cát… Về sau, nữ diễn viên chuyển hướng sang thị trường đại lục phát triển sự nghiệp, được nhiều khán giả biết đến với vai hoàng hậu Nghi Tu trong Chân Hoàn truyện.

Về đời tư, Thái Thiếu Phân có hôn nhân hạnh phúc bên tài tử Trương Tấn. Cặp đôi cùng phát triển sự nghiệp diễn xuất, tích cực hoạt động giải trí và tích lũy được khối tài sản lớn nhờ biết quản lý tài chính, đầu tư. Theo HK01, họ sở hữu nhiều bất động sản ở Hồng Kông lẫn Bắc Kinh, Thượng Hải, Trùng Khánh (Trung Quốc). Năm ngoái, Trương Tấn bất ngờ lên cơn đau tim khi đang du lịch nước ngoài cùng vợ con, đe dọa đến tính mạng. Tài tử may mắn được can thiệp kịp thời, thoát khỏi cửa tử. "Tôi thực sự biết ơn vì suýt chút nữa thì tôi đã trở thành góa phụ rồi", minh tinh chia sẻ. Cú sốc này khiến họ càng thêm trân trọng thời gian bên nhau và trân trọng cơ hội được đồng hành cùng các con.