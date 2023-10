Thái Từ Khôn hứng 'gạch đá' khi tái xuất

Trở lại sân khấu âm nhạc sau 3 tháng vướng bê bối tình ái, Thái Từ Khôn tiếp tục hứng chỉ trích WEIBO KUN STUDIO

Vụ bê bối ép bạn tình phá thai khiến hình ảnh của Thái Từ Khôn tuột dốc không phanh, bị khán giả Trung Quốc tẩy chay và khó lòng hoạt động ở làng giải trí quê nhà.

Theo HK01, cách đây ít ngày, giọng ca sinh năm 1998 tổ chức concert tại Kuala Lumpur (Malaysia). Đứng trên sân khấu, ngôi sao 9X nói với người hâm mộ: "Dù các bạn có làm gì, chỉ cần các bạn thích thì tôi sẽ âm thầm ủng hộ các bạn". Nam ca sĩ tiếp tục: "Hãy mạnh dạn và làm những gì mà bạn muốn đạt được. Chẳng phải chúng ta đều là con người sao? Tôi cũng là con người, tôi cũng có nhu cầu, tôi cũng có sở thích, tôi cũng có nhiều mặt mà có lẽ các bạn không hiểu".



Những phát ngôn mới của ngôi sao 25 tuổi khiến anh một lần nữa bị "ném đá" WEIBO KUN STUDIO

Khoảnh khắc đáng chú ý này của Thái Từ Khôn nhanh chóng bị ghi lại rồi lan truyền rầm rộ trên mạng và khiến ngôi sao 25 tuổi một lần nữa hứng chỉ trích từ công chúng. Sau buổi biểu diễn, dòng chữ: "Thái Từ Khôn: Tôi cũng là con người, tôi cũng có nhu cầu" lập tức đứng đầu lượng tìm kiếm trên Weibo đồng thời dẫn đến một làn sóng "ném đá" dữ dội. Phần lớn dân mạng đều cho rằng phát ngôn của cựu thủ lĩnh nhóm Nine Percent như đang biện minh cho sai lầm của mình và thể hiện thái độ vô trách nhiệm, không hối lỗi.

Trên mạng xã hội xứ Trung, đông đảo dân mạng để lại những bình luận mỉa mai, chỉ trích nam ca sĩ gay gắt: "Nhu cầu của anh ta là tình dục, sở thích của anh ta là ép người khác phá thai", "Tình một đêm mà không sử dụng biện pháp phòng tránh rồi ép con gái người ta phá thai, 'nhu cầu' của cậu thật sự đặc biệt đó", "Anh ta thực sự giống những kẻ tồi luôn lý luận rằng: Tôi không phải thần thánh, bạn phải cho phép tôi mắc sai lầm chứ"…

Bê bối tình ái khiến hoạt động nghệ thuật của Thái Từ Khôn tại Trung Quốc bị đình trệ WEIBO KIN STUDIO

Trước đó, vào cuối tháng 6.2023, Thái Từ Khôn làm "dậy sóng" mạng xã hội xứ Trung khi bị blogger nổi tiếng "bóc phốt" mối quan hệ tình một đêm với một cô gái (viết tắt là C). Về sau, C thông báo mang thai nhưng nghệ sĩ này không chấp nhận và yêu cầu bạn tình phá thai. Mẹ của Thái Từ Khôn cũng bị tung bản ghi âm cho thấy bà đã ra mặt dàn xếp bê bối của con trai, trả cho C 500.000 nhân dân tệ (hơn 1,6 tỉ đồng) tiền bồi thường sau khi phá thai đồng thời yêu cầu cô này giữ kín mọi chuyện.

Đến ngày 3.7, nam ca sĩ đưa ra phản hồi chính thức, anh thừa nhận từng có quan hệ với C nhưng chuyện riêng giữa hai người đã chấm dứt ổn thỏa. Nam thần tượng đình đám cũng khẳng định không có chuyện người tình của anh là trẻ vị thành niên, cũng không có chuyện ép phá thai và không có hành vi vi phạm pháp luật. Ngôi sao 25 tuổi xem đây là bài học sâu sắc và sẽ nghiêm khắc kiềm chế lời nói, hành động của mình trong tương lai.

Bê bối tình ái khiến Thái Từ Khôn bị công chúng chỉ trích, các nhãn hàng quay lưng, bị xóa hình ảnh trong show thực tế Keep Running và gạch tên khỏi một số chương trình. Trong khi bị khán giả Trung Quốc "tẩy chay", Thái Từ Khôn hoạt động ở nước ngoài, nghệ sĩ trẻ hoàn thành buổi biểu diễn tại Singapore vào tháng 7 vừa qua.