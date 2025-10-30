Ngày 30.10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai công bố kết luận điều tra vụ thảm sát 3 người trong 1 gia đình tại xã Đăk Nhau gây rúng động dư luận thời gian qua.

Thảm án ở Đồng Nai: Lộ diện 3 kẻ 'tiếp tay' chế tạo súng cho Lê Sỹ Tùng

Kết quả điều tra xác định hung thủ duy nhất là Lê Sỹ Tùng (33 tuổi, quê Thanh Hoá, hiện ở phường Phước Long, tỉnh Đồng Nai).

Cơ quan điều tra xác định Lê Sỹ Tùng hành động một mình, không có đồng phạm trực tiếp trong quá trình gây án.

Cơ quan điều tra cũng khởi tố thêm 3 người có liên quan, gồm Lưu Minh Tiến (ở phường Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh), Nguyễn Văn Việt (ở phường Hố Nai, tỉnh Đồng Nai) và Phạm Quang Huy (ở phường Trung Thành, tỉnh Thái Nguyên) vì đã chế tạo, mua bán, tàng trữ và vận chuyển vũ khí cho hung thủ trước khi gây án.

Toàn cảnh vụ thảm sát ở Đồng Nai: Kế hoạch 'lạnh người' của Lê Sỹ Tùng và hành trình 56 giờ phá án

Chỉ trong vòng 20 ngày, toàn bộ mắt xích vụ án được làm rõ.

Viện Kiểm sát và Tòa án tỉnh Đồng Nai đã thống nhất sẽ đưa vụ án ra xét xử công khai trong tháng 11.2025, nhằm trấn an dư luận, răn đe tội phạm, và khôi phục trật tự an ninh địa phương.