Thảm án ở Đồng Nai: Lộ diện 3 kẻ 'tiếp tay' chế tạo súng cho Lê Sỹ Tùng
Video Thời sự

Hoàng Giáp - Lê Bình - Lê Lâm
30/10/2025 18:03 GMT+7

Liên quan vụ thảm sát 3 người trong 1 gia đình gây rúng động dư luận, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã ban hành kết luận điều tra vụ án. Vụ án dự kiến đưa ra xét xử công khai trong tháng 11.2025.

Ngày 30.10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai công bố kết luận điều tra vụ thảm sát 3 người trong 1 gia đình tại xã Đăk Nhau gây rúng động dư luận thời gian qua.

Kết quả điều tra xác định hung thủ duy nhất là Lê Sỹ Tùng (33 tuổi, quê Thanh Hoá, hiện ở phường Phước Long, tỉnh Đồng Nai).

Cơ quan điều tra xác định Lê Sỹ Tùng hành động một mình, không có đồng phạm trực tiếp trong quá trình gây án.

Cơ quan điều tra cũng khởi tố thêm 3 người có liên quan, gồm Lưu Minh Tiến (ở phường Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh), Nguyễn Văn Việt (ở phường Hố Nai, tỉnh Đồng Nai) và Phạm Quang Huy (ở phường Trung Thành, tỉnh Thái Nguyên) vì đã chế tạo, mua bán, tàng trữ và vận chuyển vũ khí cho hung thủ trước khi gây án.

Toàn cảnh vụ thảm sát ở Đồng Nai: Kế hoạch 'lạnh người' của Lê Sỹ Tùng và hành trình 56 giờ phá án

Chỉ trong vòng 20 ngày, toàn bộ mắt xích vụ án được làm rõ.

Viện Kiểm sát và Tòa án tỉnh Đồng Nai đã thống nhất sẽ đưa vụ án ra xét xử công khai trong tháng 11.2025, nhằm trấn an dư luận, răn đe tội phạm, và khôi phục trật tự an ninh địa phương.

Toàn cảnh vụ thảm sát ở Đồng Nai: Kế hoạch 'lạnh người' của Lê Sỹ Tùng và hành trình 56 giờ phá án

Chiều 6.10.2025, Công an tỉnh Đồng Nai thông tin kết quả điều tra vụ án giết người, cướp tài sản đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại xã Đăk Nhau (Bình Phước cũ), khép lại hành trình 56 giờ truy bắt nghi phạm Lê Sỹ Tùng với sự tham gia của hơn 500 cán bộ, chiến sĩ.

Vụ sát hại 3 người ở Đồng Nai: Chưa khẳng định Lê Sỹ Tùng có nghiện game không

Thảm án ở Đồng Nai thảm sát Lê Sỹ Tùng án mạng đồng nai tin tức Đồng Nai
