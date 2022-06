Thảm án ở Phú Yên: Bị can có nhiều 'thành tích' bất hảo

Chiều 2.6, Công an tỉnh Phú Yên đã tổ chức họp báo cung cấp thông tin về vụ thảm án, sát hại 3 người trong một gia đình xảy ra ở khu phố Phú Hiệp 3, P.Hòa Hiệp Trung, TX.Đông Hòa (Phú Yên).

Theo Công an tỉnh Phú Yên, ngày 29.5, Công an tỉnh Phú Yên nhận được tin báo xảy ra vụ chết 3 người chưa rõ nguyên nhân tại khu phố Phú Hiệp 3 nên đã tiếp nhận, điều tra thụ lý và phối hợp với Phòng Phòng ngừa, đấu tranh và hướng dẫn, điều tra tội phạm có tổ chức, tội phạm gây án đặc biệt nghiêm trọng (Cục Cảnh sát hình sự), công an các địa phương và các cơ quan liên quan phá án.

Bị can gây án là Đoàn Minh Hải (34 tuổi, ở khu phố Phú Hiệp 3). 3 nạn nhân trong cùng một gia đình là ông Nguyễn Cu (60 tuổi, ở khu phố Phú Hiệp 3) cùng vợ Lê Thị Liền (58 tuổi) và con gái là chị Nguyễn Thị Dương (28 tuổi). Hải là chồng cũ (đã ly dị) của chị Dương.

Công an tỉnh Phú Yên cho biết, sự việc trên được phát hiện do chị D.T.L.C (con dâu ông Nguyễn Cu, trú cùng khu phố Phú Hiệp 3). Chị C. thấy nhà cha chồng không mở cửa nên đến nhà mở cửa thì phát hiện cha mẹ chồng, cùng em chồng đã chết, hiện trường có nhiều vết máu nên đã trình báo với cơ quan chức năng.

Sau khi tiếp nhận tin báo, nhận định đây là hiện trường của vụ giết người đặc biệt nghiêm trọng, lãnh đạo Công an tỉnh Phú Yên trực tiếp đến hiện trường, chỉ đạo công tác đấu tranh xử lý vụ án.

Công an tỉnh Phú Yên đã phối hợp với Viện KSND tỉnh Phú Yên và Trung tâm giám định Pháp y tỉnh Phú Yên tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, tiến hành điều tra, xác minh và tổ chức điều tra truy xét hung thủ gây án. Khám nghiệm tử thi xác định 3 nạn nhân có vết búa đập và bị nhiều vết đâm trên cơ thể dẫn đến chết do mất máu cấp.

Sau khi gây án, Hải đã dùng xe máy trốn vào TP.HCM, nhưng sau đó bị bắt giữ đưa về Công an tỉnh Phú Yên để điều tra. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt khẩn cấp Đoàn Minh Hải.

Công an tỉnh Phú Yên cho biết đến 2.6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên chưa phát hiện có tội phạm mới hoặc đồng phạm trong vụ án này. Hiện công an đang tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý đối với Đoàn Minh Hải, đồng thời mở rộng điều tra làm rõ.





Bản thành tích bất hảo của bị can

Trước khi xảy ra vụ án, qua công tác nắm tình hình, quản lý địa bàn, Công an TX.Đông Hòa phát hiện Đoàn Minh Hải có 2 tiền án (1 tiền án về tội trộm cắp tài sản năm 2009, bị xử phạt 9 tháng tù và 1 tiền án về tội cố ý gây thương tích năm 2011, bị xử phạt 9 năm tù). Ngày 15.7.2020, Công an TX.Đông Hòa đã lập hồ sơ đưa Đoàn Minh Hải vào diện sưu tra để quản lý. Trong thời gian quản lý, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an TX.Đông Hòa đã phối hợp với Cảnh sát khu vực Công an P.Hòa Hiệp Trung mời Đoàn Minh Hải để răn đe, giáo dục, cảm hóa (mời 5 lần nhưng Hải chỉ chấp hành 1 lần).

Qua công tác quản lý Hải từ tháng 10.2021 đến tháng 1.2022, Hải đã có hành vi, cử chỉ, lời nói thô bạo, khiêu khích, xúc phạm danh dự nhân phẩm và đánh chị Dương nên đã bị Công an P.Hòa Hiệp Trung xử phạt vi phạm hành chính 2 lần và Chủ tịch UBND P.Hòa Hiệp Trung ra quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn, thời hạn áp dụng 6 tháng.

Trong thời gian áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại thị trấn, Hải tiếp tục thực hiện các hành vi vi phạm và bị cơ quan chức năng xử lý.

Cụ thể: Vào ngày 7.1, Hải có hành vi dùng tay đánh bà Lê Thị Liền (mẹ ruột của chị Nguyễn Thị Dương) gây thương tích với tỷ lệ 9% nên Công an TX.Đông Hòa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính, số tiền 5 triệu đồng. Tiếp đó, ngày 7.2, Hải tiếp tục có hành vi dùng dao đâm anh Lê Văn Tuấn (29 tuổi, ở khu phố Phú Hòa, P.Hòa Hiệp Trung) gây thương tích với tỷ lệ 2%. Công an TX.Đông Hòa đang củng cố hồ sơ xử lý.

Căn cứ Luật Xử lý vi phạm hành chính và Nghị định số 140/2021/NĐ-CP ngày 31.12.2021 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng và cơ sở giáo dục bắt buộc, ngày 17.5, Công an TX. Đông Hòa có công văn số 131/ĐN-CATX đề nghị TAND TX.Đông Hòa áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc đối với Đoàn Minh Hải. TAND TX.Đông đã ban hành công văn số 01/2022/TB-TLHS ngày 17.5.2022 về việc thụ lý hồ sơ đề nghị xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc đối với Hải.