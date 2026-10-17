Thâm hụt ngân sách Mỹ tăng gần 2.000 tỉ USD, cao nhất từ năm 2021

Trụ sở Bộ Tài chính Mỹ tại thủ đô Washington ảnh: thụy miên

AFP hôm 17.10 dẫn thông báo của Bộ Tài chính Mỹ cho biết thâm hụt ngân sách Mỹ, tức là khi chi tiêu của chính phủ liên bang vượt quá nguồn thu, đã tăng thêm 1.990 tỉ USD trong tài khóa 2026, tăng 12% so với mức 1.780 tỉ USD của năm trước đó.

Phần lớn khoản tăng đến từ khoản lãi phải trả cho nợ công, tăng thêm 144 tỉ USD lên mức kỷ lục là 1.360 tỷ USD.

Số liệu trên được công bố trong bối cảnh quan ngại gia tăng về nợ công đang lên đến 40.300 tỉ USD và lạm phát tăng, trong bối cảnh chi phí vay vốn leo thang.

Chi phí trả lãi cho khoảng 32.000 tỉ USD nợ công do công chúng nắm giữ đã tăng mạnh trong những năm gần đây. Lãi suất trái phiếu tiếp tục tăng càng làm nghiêm trọng hơn quan ngại về về gánh nặng tài chính của chính phủ.

Lãi suất trái phiếu kho bạc Mỹ, vốn là yếu tố tác động đến lãi suất vay mua nhà và mua xe, chứng kiến đà tăng trong năm 2026. Bên cạnh đó, chi phí vay vốn cao hơn càng gây áp lực cho người dân Mỹ trước thềm cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 11.

Việc chính phủ Mỹ phải hoàn tiền thuế quan theo quyết định của tòa án càng làm tăng thâm hụt ngân sách.

Hồi tháng 2, Tòa Tối cao Mỹ bác thuế quan áp dụng trên toàn cầu của ông Trump, buộc Washington phải hoàn thuế đã thu.

Số liệu do Bộ Tài chính công bố hôm 16.10 ghi nhận chính quyền Tổng thống Trump đã hoàn được 145 tỉ USD tiền thuế hải quan vào thời điểm kết thúc năm tài khóa hôm 30.9.

Về tổng thể, tổng thu ngân sách chính phủ Mỹ tăng 3% lên 5.400 tỉ USD trong năm tài khóa kết thúc vừa qua. Tuy nhiên, đà tăng này không bù đắp được chi tiêu tăng nhanh gấp đôi, thêm 6% lên 7.400 tỉ USD.