Tham mưu trúng, dẫn dắt đúng: Cụ thể hóa trọng trách mới bằng niềm tin của nhân dân

Từ lắng nghe nhân dân đến tham mưu chủ trương

Từ cuối tháng 7 đến giữa tháng 10.2026, những quyết định về tổ chức bộ máy đã xác định lại đầu mối tham mưu công tác dân vận của Đảng. Ngày 24.7, Hội nghị Trung ương 3 khóa XIV cho chủ trương đổi tên Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương. Ngày 31.7, Bộ Chính trị ban hành Quyết định số 209-QĐ/TW, có hiệu lực từ ngày 1.8: Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương trở lại tên Ban Tuyên giáo Trung ương; chức năng, nhiệm vụ tham mưu về công tác dân vận được chuyển sang Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương. Ngày 5.10, Hội nghị Trung ương 4 cho chủ trương đổi tên Đảng ủy. Đến ngày 16.10, Bộ Chính trị ban hành Quyết định số 493-QĐ/TW.

Thay thế Quyết định số 171-QĐ/TW ban hành trước đó, Quyết định số 493-QĐ/TW xác định phạm vi trách nhiệm mới của Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương. Cấp ủy được giao "nghiên cứu, tham mưu, đề xuất với Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về đường lối, chủ trương, giải pháp lớn về công tác dân vận"; là đầu mối chuyên môn, nghiệp vụ về công tác dân vận của Đảng; hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị về dân vận trong toàn hệ thống. Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là Bí thư Đảng ủy; Đảng ủy có từ 2 - 3 Phó bí thư chuyên trách.

Sự điều chỉnh này tạo điều kiện gắn công tác tham mưu về dân vận với thực tiễn hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể. Qua ban công tác mặt trận ở khu dân cư, chi đoàn, chi hội, công đoàn cơ sở, những tâm tư, nguyện vọng và vướng mắc trong đời sống có thể được tập hợp, phản ánh đến cấp có thẩm quyền. Khi đầu mối tham mưu được đặt trong cấp ủy lãnh đạo hệ thống ấy, điều cần phát huy là khả năng đưa thông tin từ cơ sở vào quá trình nghiên cứu, đề xuất chủ trương một cách kịp thời, có căn cứ.

Trách nhiệm mới cũng đòi hỏi chặt chẽ hơn trong tổng hợp, phân tích và kiểm chứng thông tin. Chất lượng tham mưu phụ thuộc vào độ trung thực của báo cáo, khả năng nhận diện vấn đề và việc đối chiếu nhận định với thực tế. Một khó khăn bị phản ánh nhẹ đi, một kết quả được tô đậm hơn có thể làm sai lệch căn cứ đề xuất chính sách. Bởi vậy, trách nhiệm của từng đảng viên bắt đầu ngay từ việc lắng nghe đầy đủ, phản ánh đúng sự thật, kể cả những ý kiến khác nhau và những vấn đề chưa được giải quyết.

Tại hội nghị “Nâng cao chất lượng lý luận chính trị, kiến thức chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng số gắn với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng” năm 2026, ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, cho rằng: “Công nghệ chỉ là công cụ, còn bản lĩnh chính trị mới là kim chỉ nam” ẢNH: SƠN HẢI/BÁO NHÀ BÁO VÀ CÔNG LUẬN

Tại buổi làm việc với Ban Tuyên giáo Trung ương và các cơ quan về tình hình tư tưởng, tâm trạng xã hội chiều 1.10.2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu: "Báo cáo qua nhiều cấp không được làm khó khăn nhẹ đi, thành tích đậm lên". Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lưu ý: "Ít phản ánh không hẳn là ít vấn đề". Mặt trận và các đoàn thể "phải thực sự là kênh lắng nghe, đối thoại, phản ánh tâm tư, nguyện vọng" của nhân dân. Trách nhiệm này đồng thời được quy định đối với từng đảng viên. Điều 11 Quy định 19, với nội dung "Nghe, nói, viết và hành động theo nghị quyết", nêu tại khoản 1: "Tôn trọng, lắng nghe ý kiến của nhân dân, phản ánh trung thực với cấp có thẩm quyền".

Năm 1949, trong bài Dân vận, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: "Dân vận kém thì việc gì cũng kém". Trong mô hình tổ chức mới, lời căn dặn ấy cần được cụ thể hóa thành trách nhiệm tham mưu và tổ chức thực hiện: vấn đề của người dân được phản ánh đúng, kiến nghị được xem xét và kết quả được theo dõi đến cùng.

Trao đổi với phóng viên, ông Phan Văn Lâm, Tổng biên tập Tạp chí Pháp luật và Phát triển, tác giả đoạt giải A thể loại tạp chí tại cuộc thi chính luận cấp Đảng bộ năm 2026, phân tích về “độ trễ thích ứng” trong phản ứng trước các vấn đề xã hội. Một sự việc có thể được chia sẻ, tạo thành dư luận chỉ trong vài giờ, trong khi phản hồi chính thức phải trải qua nhiều bước xác minh, báo cáo và phối hợp.

Những quy trình ấy cần thiết để bảo đảm tính chính xác và trách nhiệm, nhưng nếu kéo dài có thể tạo khoảng trống cho tin đồn, suy đoán. Theo ông, điều cần quan tâm còn là khả năng phối hợp giữa các cơ quan và sự thích ứng trong phương thức quản lý trước những chuyển động của đời sống.

Ông Lâm cho rằng, phản ánh trên mạng xã hội có thể là tín hiệu ban đầu về một vướng mắc, cần được tiếp nhận, xác minh để nhận diện nguyên nhân. Với Mặt trận và các đoàn thể, trách nhiệm phải được tiếp nối bằng việc giám sát cơ quan có thẩm quyền đã giải quyết đến đâu, kết quả có đáp ứng yêu cầu chính đáng của người dân hay không và những bất cập nào cần tiếp tục kiến nghị sửa đổi.

“Truyền thông tốt có thể giúp giải thích chính sách, nhưng không thể thay thế chính sách tốt”, ông nhấn mạnh. Sức thuyết phục của công tác tư tưởng, vận động quần chúng vì thế cần được kiểm nghiệm bằng những vấn đề thực tế của người dân được giải quyết.

Sức sống của chính luận từ thực tiễn

Yêu cầu gắn hoạt động với kết quả thực chất còn đặt ra trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Cuộc thi chính luận là một hoạt động có sản phẩm cụ thể, qua đó có thể nhìn nhận mức độ tham gia của tổ chức đảng, đảng viên và chất lượng những luận cứ được đưa đến công chúng.

Năm 2025, lần đầu tiên Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương tổ chức cuộc thi cấp Đảng bộ, tiếp nhận 581 tác phẩm dự thi; Đảng bộ được ghi nhận là một trong 20 tập thể xuất sắc toàn quốc. Năm 2026, số tác phẩm tăng lên 10.220, gấp hơn 16 lần; trong đó Hội Cựu chiến binh đóng góp khoảng 5.000 bài, Đoàn Thanh niên của khối gần 3.000 bài. 4 đơn vị có 100% đảng viên tham gia là Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin, Hội Người mù và Hội Cựu thanh niên xung phong.

Trên phạm vi toàn quốc, cuộc thi năm 2026 nhận 905.681 tác phẩm, tăng 67,17% so với năm trước và hơn 110 lần so với 8.129 bài của năm đầu tiên, năm 2021. Theo thông tin công bố của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, sau 6 năm tổ chức cuộc thi, đã có khoảng 2,3 triệu bài dự thi.

Lãnh đạo và tập thể tác giả, nhóm tác giả đoạt giải tại Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ II, năm 2026 trong Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương ẢNH: SƠN HẢI/BÁO NHÀ BÁO VÀ CÔNG LUẬN

Sự gia tăng số lượng cho thấy mức độ hưởng ứng, đồng thời đặt ra yêu cầu xem xét kỹ hơn chất lượng và hiệu quả sử dụng tác phẩm. Tại lễ tổng kết chiều 19.10.2026, tỷ lệ tổ chức đảng trực thuộc tham gia được công bố là 87,5%. Trong tổng số 10.220 bài, có 462 bài vào sơ khảo cấp Đảng bộ, 100 bài được gửi lên Trung ương và 3 bài đoạt giải Trung ương.

Phát biểu tại buổi lễ tổng kết và trao giải cuộc thi cấp Đảng bộ, ông Nguyễn Phi Long, Phó bí thư thường trực Đảng ủy, Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nhấn mạnh: "Chính luận chỉ có sức sống khi có lập luận vững chắc, chứng cứ xác thực và trả lời được những điều nhân dân quan tâm".

Đây cũng là vấn đề đã được nhận diện trong quá trình tổng kết cuộc thi trên phạm vi toàn quốc. Báo cáo tại Hội nghị tổng kết 5 năm, ngày 25.11.2025, chỉ rõ ở một số nơi "số lượng và chất lượng tác phẩm còn thấp, mang tính phong trào"; "lực lượng nòng cốt chưa được bồi dưỡng thường xuyên"; có cấp ủy "coi cuộc thi như phong trào nhất thời"; "công tác lan tỏa, sử dụng các tác phẩm chất lượng cao sau cuộc thi còn hạn chế". Từ thực tiễn ấy, yêu cầu đặt ra là gắn quy mô tham gia với chất lượng tác phẩm, gắn kết quả tuyển chọn với hiệu quả lan tỏa trong xã hội. Giá trị của cuộc thi cần được tiếp nối sau lễ trao giải, thông qua việc đưa những tác phẩm có sức thuyết phục đến với công chúng, phục vụ sinh hoạt chính trị và công tác tư tưởng ở cơ sở.

Đối chiếu 4 kế hoạch tổ chức cuộc thi của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh từ năm 2023 - 2026, có thể thấy số lượng tác phẩm là một nội dung được thống kê thường xuyên. Hồ sơ các đơn vị gửi về Trung ương đều phải có "Báo cáo tổng kết quá trình triển khai cuộc thi tại cơ quan, đơn vị, địa phương (nêu rõ hình thức triển khai, tổng số tác phẩm dự thi thu được và số tác phẩm dự thi theo từng loại hình; số tác phẩm gửi dự thi ở cấp Trung ương)". Việc thống kê là cần thiết để đánh giá quy mô triển khai, nhưng nếu được sử dụng như căn cứ chủ yếu khi so sánh thành tích, có thể tạo sức ép chạy theo số lượng.

Năm 2025, số giải Tập thể xuất sắc được nâng lên 20 giải; trong các điều kiện có yêu cầu "ít nhất 1 tác phẩm đoạt giải chính thức". Cùng năm, tổng số bài dự thi toàn quốc vượt 542.000. Kế hoạch năm 2026 bổ sung nhiều yêu cầu về tổ chức và sàng lọc: bắt buộc tổ chức thi ở cấp tỉnh, cấp tài khoản rà quét trùng lặp cho từng đầu mối, cấm dùng trí tuệ nhân tạo xây dựng nội dung, giảm số lượng bài dự thi tối đa mà các đầu mối được gửi Trung ương, mặc dù số lượng các tỉnh, thành phố giảm sau sắp xếp bộ máy và xác định việc xét giải "không căn cứ vào kết quả chấm từ cơ sở".

Những điều chỉnh ấy cho thấy yêu cầu nâng chất lượng đã được chú trọng. Tuy nhiên, mức tăng 67,17% về tổng số tác phẩm vẫn cần được xem xét cùng chất lượng nội dung, khả năng tiếp cận công chúng và hiệu quả sử dụng sau cuộc thi. Qua đó, thay vì so sánh số lượng bài dự thi nộp về các đơn vị, liệu rằng nên thay đổi tiêu chí đánh giá thành số lượng bài dự thi đã được đăng tải lên các phương tiện truyền thông, báo chí, các trang thông tin, mạng xã hội của các cơ quan, đơn vị tổ chức.

Bên cạnh đó, khi so sánh việc phát động cuộc thi cấp Trung ương từ tháng 10 hằng năm nhưng việc công bố Thể lệ (quy định cụ thể về hình thức), chủ đề định hướng vào nửa cuối quý 1 và nhận bài cấp Trung ương từ tháng 6 - tháng 7 hằng năm với Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng), tác phẩm được trao giải được đăng, phát trên các loại hình báo chí kể từ ngày 1.11 năm trước đến ngày 31.10 năm sau, đồng thời không giới hạn dung lượng số từ ở mỗi bài báo, mỗi kỳ; thể lệ của cuộc thi chính luận phần nào đó đã tạo ra “khoảng trống”, khiến các sản phẩm chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong thời gian từ lúc nộp bài dự thi cấp tỉnh đến lúc tổng kết và trao giải cấp Trung ương không thể gửi tham dự cuộc thi, đồng thời, đối với các sản phẩm đăng tải từ sau lễ tổng kết và trao giải cấp Trung ương đến khi họp báo công bố kế hoạch và thể lệ cuộc thi năm sau hoàn toàn có thể vi phạm thể lệ hình thức của cuộc thi năm sau.

Một vấn đề khác cần được làm rõ là vai trò của Mặt trận trong quá trình tổ chức và khai thác tác phẩm. Cả 4 kế hoạch đều có định hướng chủ đề "Dựa vào nhân dân để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; huy động sự tham gia đông đảo của nhân dân". Tuy nhiên, trong phạm vi các kế hoạch được đối chiếu, Mặt trận Tổ quốc chưa được nêu tên ở các năm 2023, 2024; đến năm 2025, 2026 được xác định là đầu mối "gửi dự thi cấp Trung ương tối đa 100 tác phẩm".

Những nhiệm vụ như vận động hội viên, tham gia hội đồng giám khảo hay khai thác tác phẩm trong sinh hoạt đoàn thể chưa được quy định cụ thể cho Mặt trận trong các văn bản này. Trong khi đó, từ năm 2025, Trung ương Đoàn đã được giao "phát động cuộc thi trong hệ thống; chỉ đạo các cấp bộ đoàn tuyên truyền, vận động, tổ chức để đoàn viên, thanh niên tích cực tham gia dự thi".

Sự khác biệt trong triển khai thực hiện cho thấy cần tiếp tục làm rõ cách phát huy lợi thế của Mặt trận và các đoàn thể trong vận động mọi tầng lớp nhân dân tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng nói chung và cuộc thi nói riêng. Qua đó, Kế hoạch cần thể hiện rõ nội dung Mặt trận và các đoàn thể các cấp tổ chức cuộc thi, tham gia nộp bài về Ban Chỉ đạo 35 các tỉnh, thành ủy tại địa phương, đồng thời có thể lựa chọn các tác phẩm chất lượng khác gắn với công tác Mặt trận và các đoàn thể gửi về Đảng bộ Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương qua hệ thống các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ.

Với chức năng tham mưu dân vận mới, Đảng ủy có cơ sở đề xuất phát huy rõ hơn vai trò của Mặt trận và các đoàn thể trong cuộc thi chính luận. Từ những vấn đề nảy sinh ở khu dân cư, nhà máy, giảng đường, đội ngũ cán bộ, đảng viên có thể góp phần cung cấp tư liệu, nhận diện câu hỏi công chúng quan tâm và đưa tác phẩm trở lại phục vụ sinh hoạt ở cơ sở. Để có luận cứ thuyết phục, người viết cần khảo sát đời sống, kiểm chứng thông tin và lý giải vấn đề bằng những bằng chứng cụ thể.

Để yêu cầu “gần dân” đi vào thực chất

Ngày 22.8.2026, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 25-NQ/TW về Chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới, đặt công tác tư tưởng trong một chiến lược tổng thể. Định hướng "Chuyển trọng tâm từ quản lý thông tin sang dẫn dắt nhận thức xã hội" đòi hỏi đổi mới cả nhận thức và cách tổ chức thực hiện. Nghị quyết đồng thời chỉ ra những hạn chế cần khắc phục: "còn biểu hiện "khoán trắng" cho cơ quan chuyên trách"; "tư duy "quản lý thông tin" còn phổ biến"; việc quán triệt nghị quyết ở nhiều nơi còn "hình thức, đối phó".

Đối với khối Mặt trận và đoàn thể, nhiều nhiệm vụ được xác định trực tiếp. Nghị quyết yêu cầu "Chuyển trọng tâm công tác tư tưởng về cơ sở, về từng địa bàn dân cư"; công tác tư tưởng "là nội dung bắt buộc" trong sinh hoạt chi bộ cũng như sinh hoạt "của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội". Mục tiêu đến năm 2030 là phấn đấu "100% kiến nghị, phản ánh của nhân dân được tiếp nhận và trả lời trong thời hạn quy định"; xây dựng mạng lưới 15.000 - 20.000 người có uy tín, người có ảnh hưởng tích cực tham gia công tác tư tưởng.

Trong tổ chức thực hiện, Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương (nay là Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương) được giao "đẩy mạnh giám sát, phản biện xã hội đối với các vấn đề lớn, phức tạp, nhạy cảm". Quan điểm "niềm tin của nhân dân là thước đo cao nhất" đặt các nhiệm vụ ấy trong cùng một yêu cầu về hiệu quả thực chất.

Từ những yêu cầu đã được xác định và những vấn đề đặt ra trong thực tiễn, có thể tập trung vào 5 nội dung để cụ thể hóa trách nhiệm của Đảng ủy và đội ngũ đảng viên.

Thứ nhất, cụ thể hóa "3 gần, 5 phải, 4 không" trong kiểm điểm, đánh giá đảng viên. Hướng dẫn số 03-HD/BTGTW ngày 27.8.2026 của Ban Tuyên giáo Trung ương về thực hiện Quy định 19 đã xác định việc tích hợp tiêu chí công tác chính trị, tư tưởng vào kiểm điểm, xếp loại cuối năm, "không tổ chức thêm quy trình đánh giá, chấm điểm, xếp loại riêng".

Trên cơ sở đó, Đảng ủy có thể hướng dẫn đảng viên làm rõ việc tiếp xúc cơ sở, đối thoại với người dân và theo dõi kết quả giải quyết kiến nghị trong phạm vi nhiệm vụ được giao. Số lần xuống cơ sở cần đi cùng nội dung công việc và kết quả xử lý. Điều 12 Quy định 19 đã xác định kết quả công tác chính trị, tư tưởng "là một trong những tiêu chí quan trọng trong đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng" và đảng viên.

Thứ hai, thiết lập cơ chế theo dõi đến cùng từng kiến nghị giám sát, phản biện. Tại Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu "không để kiến nghị của Mặt trận chỉ dừng lại ở báo cáo", đồng thời nhấn mạnh: "Cấp ủy, chính quyền phải có trách nhiệm tiếp thu, giải trình, phản hồi rõ ràng". Có thể nghiên cứu cấp mã theo dõi cho từng kiến nghị trên Cổng Mặt trận số, thể hiện ngày tiếp nhận, cơ quan xử lý, thời hạn trả lời và kết quả. Khi trách nhiệm, tiến độ được xác định rõ, người dân có cơ sở theo dõi, còn tổ chức Mặt trận có căn cứ đôn đốc và giám sát. Đây cũng là một cách cụ thể hóa mục tiêu phấn đấu "100% kiến nghị được trả lời trong thời hạn quy định" của Nghị quyết 25.

Thứ ba, nâng chất lượng báo cáo tình hình nhân dân bằng dữ liệu và kiểm chứng thực tế. Với chức năng tham mưu dân vận, báo cáo cần làm rõ số kiến nghị, nội dung đối thoại, những vụ việc chưa được giải quyết và các ý kiến khác nhau về từng chính sách. Những nhận định chung về sự đồng thuận cần có căn cứ, đồng thời phản ánh được cả khó khăn và nguyên nhân. Nghị quyết 25 yêu cầu "lấy dữ liệu, dự báo, cảnh báo sớm làm năng lực nền tảng", chuyển kết quả dự báo thành chỉ đạo, "không dừng lại ở báo cáo". Dữ liệu từ cơ sở vì thế phải được phân tích để nhận diện vấn đề và đề xuất giải pháp.

Thứ tư, phát huy vai trò của Mặt trận và đoàn thể trong tổ chức cuộc thi chính luận và giá trị của tác phẩm tham gia cuộc thi. Đảng ủy có thể đề xuất với Ban Chỉ đạo 35 Trung ương và Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cụ thể hóa nhiệm vụ vận động hội viên, cơ chế tổ chức cuộc thi trong hệ thống Mặt trận và các đoàn thể, trách nhiệm lựa chọn tác phẩm phục vụ sinh hoạt đoàn thể và phổ biến trên các báo trong khối.

Trong 5 nhiệm vụ đặt cho cuộc thi năm 2027 được ông Nguyễn Phi Long nêu ngày 19.10.2026 đã có yêu cầu khuyến khích bài viết từ khảo sát thực địa và khai thác tác phẩm sau cuộc thi. Những định hướng này cần được thể hiện rõ trong kế hoạch, phân công và cách đánh giá kết quả thực hiện.

Thứ năm, bồi dưỡng năng lực thực hiện yêu cầu "gần không gian số". Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhận xét việc nắm tình hình nhân dân, "nhất là trên không gian mạng, trong các nhóm xã hội mới", còn hạn chế. Trong các mục tiêu đến năm 2030, Nghị quyết 25 đặt yêu cầu 100% cán bộ làm công tác tư tưởng được tập huấn, bồi dưỡng hằng năm. Từ yêu cầu đó, mỗi tổ chức đảng trực thuộc cần quan tâm bồi dưỡng lực lượng có khả năng theo dõi dư luận, xác minh thông tin và đối thoại phù hợp trên môi trường số. Việc chia sẻ thông tin tích cực cần đi cùng khả năng nhận diện, giải đáp những băn khoăn chính đáng và chuyển kiến nghị đến nơi có trách nhiệm xử lý.

5 nội dung trên cần được triển khai gắn với chức năng, nguồn lực và điều kiện thực tế của từng tổ chức. Điểm chung là xác định rõ người chịu trách nhiệm, căn cứ đánh giá và kết quả cần đạt. Cùng với việc kiểm đếm hoạt động, cấp ủy cần làm rõ những vấn đề của người dân đã được giải quyết ra sao. Chính từ cách đánh giá ấy, yêu cầu gần dân mới có thể trở thành công việc thường xuyên của mỗi đảng viên.

Kết thúc bài phát biểu ngày 23.9.2025 tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương lần thứ nhất, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm căn dặn: "Họp ít hơn; làm việc, hành động nhiều hơn; ít khẩu hiệu hơn, nhiều kết quả hơn; ít thủ tục hơn, nhiều nụ cười của nhân dân hơn".

Hơn 1 năm sau, yêu cầu ấy tiếp tục soi chiếu trách nhiệm của Đảng ủy trong tên gọi và chức năng mới. Khi công tác dân vận được bàn giao về Mặt trận, kết quả cần được thể hiện từ cơ sở: tiếng nói của người dân được phản ánh trung thực, kiến nghị được xem xét, giải quyết và những vướng mắc trong đời sống được tháo gỡ. Niềm tin được bồi đắp từ những việc cụ thể ấy sẽ là căn cứ thuyết phục để đánh giá chất lượng công tác dân vận và vai trò của người đảng viên.