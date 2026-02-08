Thẩm mỹ 'chui' bủa vây: Cận cảnh quy trình làm đẹp không phép tại Đà Nẵng

Lần theo một bài đăng trên mạng xã hội, phóng viên Thanh Niên tìm đến một cơ sở thẩm mỹ trên đường Thái Thị Bôi với nhu cầu thu gọn cánh mũi. Tiếp đón chúng tôi là một phụ nữ tự xưng là chủ cơ sở. Người này mặc blouse trắng, tuyệt nhiên, trên áo không có biển tên, không thể hiện được đơn vị công tác.

Giống như cơ sở này, hiện nay không ít cơ sở thẩm mỹ tại TP.Đà Nẵng hằng ngày vẫn diễn ra các hoạt động can thiệp, thậm chí phẫu thuật xâm lấn. Đáng nói, các cơ sở này thường xuyên quảng cáo rầm rộ trên các trang mạng xã hội dù không được cấp phép.