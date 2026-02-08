Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thẩm mỹ 'chui' bủa vây: Cận cảnh quy trình làm đẹp không phép tại Đà Nẵng
Video Sức khỏe

Trang Châu
08/02/2026 06:00 GMT+7

Không cấp phép, không chứng chỉ hành nghề, không đủ điều kiện thực hiện các dịch vụ thẩm mỹ. Thế nhưng không ít cơ sở thẩm mỹ tại TP.Đà Nẵng hằng ngày vẫn diễn ra các hoạt động can thiệp thậm chí phẫu thuật xâm lấn.

Lần theo một bài đăng trên mạng xã hội, phóng viên Thanh Niên tìm đến một cơ sở thẩm mỹ trên đường Thái Thị Bôi với nhu cầu thu gọn cánh mũi. Tiếp đón chúng tôi là một phụ nữ tự xưng là chủ cơ sở. Người này mặc blouse trắng, tuyệt nhiên, trên áo không có biển tên, không thể hiện được đơn vị công tác.

Giống như cơ sở này, hiện nay không ít cơ sở thẩm mỹ tại TP.Đà Nẵng hằng ngày vẫn diễn ra các hoạt động can thiệp, thậm chí phẫu thuật xâm lấn. Đáng nói, các cơ sở này thường xuyên quảng cáo rầm rộ trên các trang mạng xã hội dù không được cấp phép. 

Thẩm mỹ chui bủa vây: Cận cảnh quy trình làm đẹp không phép tại Đà Nẵng - Ảnh 1.

ẢNH: TC

Xem thêm bình luận