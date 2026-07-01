Tham ô khi sản xuất thiết bị ngành công an, cựu chủ tịch lãnh 29 năm tù

Chiều 1.7, sau 8 ngày xét xử và nghị án, TAND TP.Hà Nội tuyên án với 17 bị cáo trong vụ án tiêu cực xảy ra tại Công ty TNHH MTV Nam Triệu - doanh nghiệp thuộc Cục Công nghiệp An ninh, Bộ Công an.

Các bị cáo tại phiên tòa ẢNH: PHÚC BÌNH

Ông Nguyễn Văn Hưng, cựu Chủ tịch HĐQT, bị tuyên phạt 20 năm tù về tội tham ô tài sản và 9 năm tù tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Tổng hợp hình phạt 29 năm tù.

Ông Lê Tiến Quý, cựu Giám đốc Xí nghiệp X30 (trực thuộc Công ty Nam Triệu) bị tuyên phạt 15 năm tù về tội tham ô tài sản.

Nhóm bị cáo còn lại gồm cấp dưới của ông Hưng và một số chủ cơ sở kinh doanh bị tuyên phạt một trong hai, hoặc cả hai tội danh, mức án từ 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo đến 7 năm tù.

Hồ sơ vụ án cho thấy, từ năm 2018 - 2024, trong quá trình tổ chức sản xuất các sản phẩm phục vụ an ninh (tủ vũ khí, hàng rào cơ động, ghế thẩm vấn…), ông Hưng cùng đồng phạm không trực tiếp sản xuất theo quy định mà thuê đơn vị bên ngoài gia công, rồi nâng khống chi phí để rút tiền chiếm đoạt.

Xí nghiệp X30 còn có nguồn tiền từ việc ký các hợp đồng cho thuê cơ sở đất an ninh dưới danh nghĩa là hợp tác sản xuất, thu từ việc sửa chữa xe, thanh lý tấm thép và nhôm từ việc sản xuất biển số xe… Song, ông Hưng chỉ đạo cấp dưới để ngoài hệ thống sổ sách kế toán, nhằm sử dụng cho các hoạt động của xí nghiệp.

Cơ quan tiến hành tố tụng kết luận ông Hưng giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu trong cả hai hành vi tham ô và lợi dụng chức vụ, qua đó chiếm đoạt hơn 18 tỉ đồng và gây thiệt hại hơn 5,4 tỉ đồng.

Quá trình diễn ra phiên tòa, nhiều bị cáo là cấp dưới của ông Hưng khai làm theo chỉ đạo của sếp, thậm chí sắp lên bàn mổ u gan vẫn phải bay từ TP.HCM ra Hà Nội để đưa tiền từ nguồn tham ô. Ngược lại, ông Hưng phủ nhận, cho rằng cấp dưới làm sai nhưng "cái gì cũng đổ lên đầu" mình.

Hội đồng xét xử đánh giá hành vi của ông Hưng cùng các bị cáo là nghiêm trọng, gây thiệt hại lớn, ảnh hưởng uy tín của các cơ quan nhà nước, cần mức hình phạt nghiêm khắc. Các bị cáo, trừ ông Hưng, đều được hưởng tình tiết thành khẩn, ăn năn.

Về trách nhiệm dân sự, tòa xác định thiệt hại từ hành vi lợi dụng chức vụ là 5,4 tỉ đồng đã được khắc phục hết. Với số tiền chiếm đoạt hơn 18 tỉ đồng từ hành vi tham ô, bị cáo Hưng phải nộp lại 6,8 tỉ đồng, bị cáo Quý nộp 11,8 tỉ đồng.