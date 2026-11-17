Sự kiện ủng hộ sinh viên nước ngoài tại khuôn viên trường Đại học Berkeley (California, Mỹ) hôm 17.4.2025 ảnh: reuters

Trong phán quyết mới về visa Mỹ, thẩm phán Saylor nói rằng chính sách trên của chính quyền Tổng thống Donald Trump là thiếu căn cứ, không nhất quán, vượt quá thẩm quyền và do đó không phù hợp với các quy định của pháp luật, theo AFP hôm 17.11.

Quy định mới về visa cho sinh viên quốc tế và nhà báo nước ngoài lẽ ra có hiệu lực vào tháng 9 nhưng bị thẩm phán Saylor tạm hoãn, và chính quyền Tổng thống Trump đã kháng cáo quyết định này lên tòa cấp cao.

Phán quyết hôm 16.11 đến từ vụ kiện Bộ An ninh Nội địa do liên minh các công đoàn đại diện các đại học, giáo viên và nhà báo tiến hành nhằm thách thức những hạn chế mới đối với visa.

Trong phán quyết, thẩm phán Saylor chủ yếu tập trung vào ảnh hưởng của chính sách visa mới đối với sinh viên quốc tế. Ông cho rằng Bộ An ninh Nội địa "đang tìm cách ngăn chặn hoặc làm nản lòng những hoạt động mà quốc hội Mỹ cho phép và khuyến khích, đó là mang đến cơ hội giáo dục cho sinh viên nước ngoài trên nước Mỹ".

Vì thế, ông nói chính sách trên sẽ ngăn cản sinh viên nước ngoài theo học những chương trình kéo dài, chẳng hạn như những chương trình tiến sĩ, cấm họ theo đuổi các chương trình đào tạo kép, và thay đổi chuyên ngành.

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Theo quy định mới, sinh viên nước ngoài được cấp visa du học chỉ được phép lưu trú tối đa 4 năm. Sau thời hạn này, họ phải nộp đơn xin gia hạn. Trước đó, sinh viên quốc tế được phép ở lại Mỹ trong toàn bộ thời gian cần thiết để hoàn thành chương trình học.

Các nhà báo nước ngoài chỉ còn được lưu trú tại Mỹ 240 ngày, hoặc khoảng 8 tháng, nhưng có thể nộp đơn xin gia hạn thời gian tương tự. Cho đến nay, họ có thể ở Mỹ đến 5 năm.

Còn thời gian lưu trú cho nhà báo Trung Quốc bị rút xuống còn 90 ngày, với khả năng gia hạn thêm 90 ngày nữa.