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Thế giới

Thẩm phán Mỹ: Ông Trump nâng phí thị thực H-1B lên 100.000 USD là trái luật

Thụy Miên
Thụy Miên
09/06/2026 07:57 GMT+7

Tòa án tại Boston (bang Massachusetts) hôm 8.6 đã ra phán quyết vô hiệu hóa mức phí 100.000 USD do chính quyền Tổng thống Donald Trump áp đặt cho thị thực H-1B, gọi đây là mức thuế trái phép mà quốc hội chưa bao giờ thông qua.

Thẩm phán Mỹ: Ông Trump nâng phí thị thực H-1B lên 100.000 USD là trái luật - Ảnh 1.

H-1B là dạng thị thực được các hãng công nghệ sử dụng để thu hút lao động nước ngoài có tay nghề cao đến làm việc tại Mỹ

ảnh: reuters

Reuters hôm 9.6 đưa tin thẩm phán Leo Sorokin của tòa quận Boston đưa ra phán quyết trên trong vụ kiện do 20 tổng chưởng lý bang thuộc đảng Dân chủ khởi xướng. Vụ kiện xoay quanh mức phí đối với thị thực H-1B do ông Trump ban hành hồi tháng 9 năm ngoái.

H-1B là dạng thị thực được hãng công nghệ sử dụng để thu hút lao động nước ngoài có tay nghề cao đến làm việc tại Mỹ.

Trong khi đó, chính quyền Washington cho rằng mức phí 100.000 USD được xem là hình thức phạt tài chính hợp pháp mà tổng thống có quyền áp dụng theo luật nhập cư liên bang.

Luật này cho phép tổng thống có thể hạn chế việc nhập cảnh của những công dân nước ngoài trong trường hợp cảm thấy điều đó "gây bất lợi cho lợi ích của Mỹ".

Tuy nhiên, thẩm phán Sorokin kết luận mức phí trên không phải là tiền phạt mà là khoản thuế mà Tổng thống Trump chưa được phê chuẩn từ quốc hội nhưng đã ban hành. Và Bộ Ngoại giao cũng như Cơ quan Di trú và Nhập tịch Mỹ (USCIS) không có cơ sở để áp dụng.

Vị thẩm phán cũng dẫn lại phán quyết của Tòa Tối cao hồi tháng 2 với nội dung bác bỏ các mức thuế quan được ông Trump áp đặt trên diện rộng dựa trên đạo luật vốn được thiết kế để sử dụng cho những tình huống khẩn cấp của quốc gia.

Dựa trên tính logic của phán quyết trên, thẩm phán Sorokin cho rằng ông Trump lần này cũng không có thẩm quyền dựa vào luật di trú để đưa ra một loại thuế mới.

Người phát ngôn Nhà Trắng Taylor Rogers cho biết chính quyền Washington tự tin rằng phán quyết trên của thẩm phán Sorokin sẽ bị đảo ngược ở cấp phúc thẩm.

Trước khi tăng lên 100.000 USD, mức phí mà các doanh nghiệp Mỹ muốn xin thị thực H-1B cho lao động nước ngoài thường dao động khoảng 2.000 – 5.000 USD tùy trường hợp.

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