Thế giới

Thẩm phán yêu cầu chính phủ Mỹ duy trì tem phiếu thực phẩm

Bảo Hoàng
Bảo Hoàng
01/11/2025 10:52 GMT+7

Hai thẩm phán liên bang ra phán quyết yêu cầu chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump cấp ngân sách khẩn cấp để duy trì chương trình tem phiếu thực phẩm hỗ trợ người Mỹ, giữa cơn bão đóng cửa chính phủ.

Thẩm phán tại bang Massachusetts và bang Rhode Island đã có phán quyết trong vụ kiện nhằm ngăn Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) đình chỉ cấp ngân sách cho Chương trình Hỗ trợ Dinh dưỡng Bổ sung (SNAP). Theo Hãng tin AP, thẩm phán ngày 31.10 phán quyết yêu cầu chính quyền Tổng thống Trump cấp ngân sách khẩn cấp để duy trì chương trình tem phiếu thực phẩm trong thời gian chính phủ tiếp tục bị đóng cửa.

Thẩm phán John J. McConnell ở Rhode Island yêu cầu USDA sử dụng quỹ dự phòng 5 tỉ USD để chi trả các khoản hỗ trợ thực phẩm trong chương trình SNAP.

Thẩm phán lệnh chính phủ Mỹ cấp ngân sách tem phiếu thực phẩm - Ảnh 1.

Nhân viên siêu thị ở bang Baltimore, Mỹ đang xếp hàng hóa được tài trợ theo chương trình SNAP

ẢNH: AP

Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là sẵn sàng tìm giải pháp cấp ngân sách cho SNAP.

“Các luật sư của chính phủ không nghĩ chúng tôi có thẩm quyền pháp lý để chi trả phúc lợi của chương trình SNAP từ ngày 1.11”, ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social ngày 31.10. Dù vậy, tổng thống Mỹ nêu thêm đã chỉ đạo luật sư làm rõ phương án có thể cấp ngân sách hợp pháp cho SNAP sớm nhất có thể.

“Nếu tòa án đưa ra những chỉ dẫn pháp lý phù hợp, tôi sẽ vinh dự được cung cấp kinh phí”, ông Trump viết.

Chương trình tem phiếu thực phẩm đang hỗ trợ ngân sách hằng tháng cho khoảng 42 triệu người dân Mỹ. Đối tượng thụ hưởng tem phiếu thực phẩm chủ yếu là người già, người tàn tật, các gia đình thu nhập thấp có con nhỏ, mỗi người nhận khoảng 190 USD.

Ông Trump muốn chấm dứt đóng cửa chính phủ bằng ‘lựa chọn hạt nhân’

Quỹ dự phòng của SNAP hiện còn khoảng 6 tỷ USD, trong khi chương trình cần 9,1 tỷ USD để chi trả trợ cấp cho toàn bộ tháng 11, theo USDA. Nếu không được cấp thêm ngân sách, chương trình có thể phải tạm dừng.

Đã một tháng kể từ khi chính phủ Mỹ đóng cửa do quốc hội không thông qua được dự luật chi tiêu. Hàng loạt viên chức không được trả lương, dịch vụ công và hệ thống vận hành giao thông công cộng gặp gián đoạn.

Tem phiếu Thẩm phán Chính phủ mỹ Snap USDA Donald Trump đóng cửa chính phủ
