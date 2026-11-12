'Thám tử Kiên' phần 2 được hé lộ, có gì để đối đầu Trấn Thành mùa tết?

Sau hai năm kể từ thành công của Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu, thế giới phá án của đạo diễn Victor Vũ tiếp tục được mở rộng hơn với dự án Thám tử Kiên: Lời nguyền hoàng kim. Mới đây, nhà sản xuất vừa trình làng teaser trailer, hé lộ hành trình tiếp theo của nhân vật do Quốc Huy đảm nhận. Bên cạnh đó, dàn diễn viên góp mặt trong tác phẩm này cũng được nhiều người quan tâm.

Có gì trong Thám tử Kiên phần 2?

Diễn viên Quốc Huy tiếp tục được Victor Vũ trao vai chính trong phim Ảnh: ĐPCC

Trailer mở ra một loạt hình ảnh ấn tượng: con tàu với những thi thể đẫm máu, một vụ án mạng có nạn nhân bị hủy dung, và chiếc hộp gỗ bị khóa chặt với những vòng xích sắt, khi chém đứt xích lại có gì đó nặng nề đổ ập xuống. Đặc biệt, lời thì thầm ám ảnh “không phải là người” càng khiến chuỗi án mạng trở nên khó lý giải, ẩn ý về những thế lực bí ẩn thao túng các vụ án.

Trên hành trình truy tìm sự thật, thám tử Kiên dường như không chỉ đối mặt với những hiện trường kỳ quái, những tình tiết ngày càng phức tạp mà còn vướng vào mưu kế khi một vị quan gây khó dễ. Một bí mật đang dần được hé lộ, nằm trong hình dạng một thỏi vàng đúc khắc chữ, chất chứa nhiều ẩn số mà theo Kiên thì “có những thế lực nằm ngoài sự hiểu biết của mình đang nhúng tay vào chuyện này”.

Sự trở lại của Đinh Ngọc Diệp (vai Hai Mẫn) khiến nhiều người tò mò Ảnh: ĐPCC

Cuối teaser trailer, khán giả mới lại được hội ngộ với một nhân vật quen thuộc đã gắn liền với hành trình phá án của thám tử Kiên từ hai phần phim trước: Hai Mẫn (Đinh Ngọc Diệp). Cảnh quay mô tả một màn tương tác thú vị giữa cô và một thương nhân (Trầm Minh Hoàng) đang rao bán thỏi vàng bí ẩn, dường như chính là món đồ mà thám tử Kiên đã nhắc đến trước đó.

Hai Mẫn đưa ra mức giá 300 lạng bạc để đổi lấy thỏi vàng, với điều kiện đi kèm là câu chuyện đằng sau báu vật bí ẩn này. Đáng chú ý hơn, đứng ngay phía sau cô lại chính là thám tử Kiên đang cải trang thành người hầu, khiến người xem không khỏi thắc mắc rằng Hai Mẫn sẽ đóng vai trò như thế nào trong phần phim mới? Và liệu thỏi vàng đang được đấu giá này có phải là thứ đang cất giấu “lời nguyền hoàng kim” xuyên suốt cả phần phim?

Tạo hình của Rima Thanh Vy trong phim Ảnh: ĐPCC

Một trong những điểm đáng chú ý của teaser trailer là sự góp mặt của nhiều gương mặt mới bên cạnh Quốc Huy và Đinh Ngọc Diệp, gồm Quách Ngọc Ngoan, Vĩnh Đam, Lê Hoàng Long, Trầm Minh Hoàng, Rima Thanh Vy, Lê Minh Thuấn, Linh Chi, Yến My, Bảo Kha, Trà My... Dù chỉ lần lượt xuất hiện trong những lát cắt của câu chuyện, vai trò và mối liên hệ giữa các nhân vật vẫn chưa được hé lộ rõ ràng, khiến mỗi lần xuất hiện đều có thể trở thành một manh mối.

Với teaser trailer giàu manh mối nhưng vẫn giữ lại nhiều câu hỏi chưa có lời giải, Thám tử Kiên: Lời nguyền hoàng kim mở ra một hành trình phá án mới, những nhân vật và tình tiết đầy phức tạp. Liệu thỏi vàng sẽ đưa thám tử Kiên và Hai Mẫn đến gần manh mối của những vụ án, hay sẽ mở ra những điều còn bí ẩn hơn mà không ai có thể lường trước?