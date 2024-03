Tham vọng đường sắt của Trung Quốc ở Đông Nam Á

Tuyến đường sắt 350 km/giờ ở Indonesia

Tàu cao tốc Whoosh ở Indonesia AFP

Với sự hỗ trợ của Trung Quốc theo khuôn khổ Sáng kiến "Vành đai Con đường", tuyến đường sắt cao tốc đầu tiên của Đông Nam Á đã vận hành ở Indonesia hồi tháng 10.2023, kết nối thủ đô Jakarta với TP. Bandung (Tây Java).

Theo báo The Japan Times, tàu cao tốc tên "Whoosh" đạt tốc độ tối đa 350 km/giờ, cho phép đi từ Jakarta đến Bandung trong vòng 45 phút so với khoảng 3 giờ như trước đây. Con tàu có sức chứa 600 hành khách, ban đầu dự kiến kinh phí chưa đến 5 tỉ USD khi hoàn tất năm 2019. Tuy nhiên, tiến độ dự án bị chậm, một phần do dịch Covid-19 và vướng giải tỏa, đền bù, nên phải đợi đến cuối năm ngoái mới được đưa vào sử dụng với chi phí tăng lên 7,3 tỉ USD.