Tham vọng mới của đạo diễn Hàm Trần sau phim kinh dị gây sốt Netflix

Trailer Con mắt thứ ba hé lộ nhiều phân cảnh kinh dị ẢNH: ĐPCC

Phim điện ảnh Con mắt thứ ba của đạo diễn Hàm Trần tiếp tục thu hút sự chú ý khi tung trailer vào tối 11.11. Đoạn phim mở ra từ podcast tâm linh của Vy (Đoàn Minh Anh), với câu chuyện kỳ bí về Hắc Bạch Vô Thường. Trailer đồng thời giới thiệu Lạc (Loube Nguyễn), cô gái có khả năng nhìn thấy và giúp đỡ các vong linh, cùng Viễn (Ba Tây) - gã đồ tể cuồng tín tự xưng là sứ giả của Hắc Bạch Vô Thường, tin rằng con mắt thứ ba trên trán mình đang chờ được khai mở.

Không chỉ tập trung vào những màn hù dọa, trailer còn hé lộ thế giới tâm linh được Hàm Trần xây dựng với nhiều chất liệu kỳ bí: hình nhân bồi táng, những bóng đen lẩn khuất trong ngõ hẻm và các vong linh mang tạo hình riêng biệt.

Trong thế giới ấy, nhân duyên và nghiệp quả tiếp tục chi phối số phận con người, ngay cả khi họ đã thuộc về hai cõi âm dương. Nếu Lạc được trao con mắt thứ ba để thấu hiểu và giúp đỡ người đã khuất, Viễn lại muốn tự khai mở khả năng này để phán xét, tước đoạt mạng sống người khác. Khi ranh giới giữa món quà và lời nguyền dần bị xóa nhòa, Vy - người vô tình trở thành sợi dây kết nối hai số phận - sẽ đối diện với điều gì?

Lý do Hàm Trần trở lại với thể loại kinh dị

Đạo diễn Hàm Trần tiếp tục dồn nhiều tâm huyết cho vào dự án kinh dị sau phim điện ảnh Thất sơn tâm linh (2019) và thành công của series Tiệm ăn của quỷ (2025). Năm ngoái, ông còn thắng lớn với phim hành động Tử chiến trên không (thu hơn 251 tỉ đồng ở phòng vé Việt) ẢNH: ĐPCC

Về lý do trở lại với phim điện ảnh kinh dị, Hàm Trần cho biết sau Thất sơn tâm linh, ông từng tự nhủ sẽ không thực hiện thêm tác phẩm nào thuộc thể loại này. Tuy nhiên, những câu chuyện tâm linh từ hai người bạn tình cờ gặp gỡ đã khơi dậy cảm hứng sáng tác của đạo diễn. "Chúng nhắc tôi rằng những câu chuyện về ma không chỉ để hù dọa con người, mà đôi khi còn có thể chữa lành", ông chia sẻ.

Theo tiết lộ, Con mắt thứ ba bắt đầu hình thành trong giai đoạn giãn cách vì dịch Covid-19. Khi đó, Hàm Trần cùng nhóm biên kịch duy trì các buổi làm việc, trao đổi trực tuyến và cho ra đời 30 kịch bản phim ngắn trong 30 ngày.

"Cả nhóm hào hứng đến mức muốn phát triển chúng thành một series, nhưng ở thời điểm đó, việc tìm kinh phí sản xuất series rất khó. Đến năm 2023, nhà sản xuất đề nghị chọn một vài câu chuyện, rồi dùng một mạch truyện chung để kết nối chúng lại. Và đó là cách Con mắt thứ ba ra đời", đạo diễn cho biết.

Đạo diễn Hàm Trần và diễn viên Kiều Trinh trên phim trường ẢNH: ĐPCC

Sau nhiều năm phát triển, dự án tiếp tục được điều chỉnh để tìm ra hình hài phù hợp nhất. Với Hàm Trần, Con mắt thứ ba không đơn thuần kể về khả năng nhìn thấy người đã khuất, mà còn khai thác những thực tại nằm ngoài khả năng cảm nhận thông thường của con người.

Đáng chú ý, nhà làm phim tiết lộ tham vọng phát triển Con mắt thứ ba thành một IP (tài sản sở hữu trí tuệ) có thể mở rộng qua nhiều mùa phim hoặc những tác phẩm điện ảnh tiếp theo. Theo ông, chất liệu từ đời sống, truyền thuyết đô thị và thế giới tâm linh vẫn còn rất phong phú, đủ sức mở ra nhiều câu chuyện độc lập nhưng cùng tồn tại trong một thế giới kết nối.

Quang Tuấn tiếp tục hợp tác với đạo diễn Hàm Trần trong phim kinh dị mới ẢNH: ĐPCC

Bên cạnh câu chuyện khơi gợi sự tò mò, Con mắt thứ ba còn quy tụ dàn diễn viên gồm Quang Tuấn, Đoàn Minh Anh, Ba Tây, Loube Nguyễn, Kiều Trinh, Gia Tuệ, Trần Nghĩa, Lê Bê La, Ngọc Phước...

Đây là lần thứ ba Quang Tuấn hợp tác với đạo diễn Hàm Trần. Nam diễn viên cho biết luôn xem nhà làm phim này là người thầy, người hướng dẫn mình trên hành trình đến với điện ảnh. "Những ngày đầu tôi chập chững bước vào điện ảnh, anh Hàm là người trực tiếp hướng dẫn, chỉ bảo cho tôi. Để có một Quang Tuấn như ngày hôm nay, công tâm mà nói thì có công anh ấy rất lớn", anh chia sẻ.

Một gương mặt đáng chú ý khác là diễn viên trẻ Đoàn Minh Anh. Khi tham gia dự án, cô mới 17 tuổi. Nữ diễn viên cho biết cơ hội thử vai và làm việc cùng đạo diễn Hàm Trần là trải nghiệm đáng nhớ, nhưng cũng đặt ra không ít áp lực khi phải tiếp cận kịch bản có chiều sâu tâm lý và nhiều lớp thông tin.

Con mắt thứ ba dự kiến ra rạp từ ngày 4.12.2026.