Thế giới

Thần Châu 20 hỏng, phi hành gia Trung Quốc đổi tàu về trái đất

Trí Đỗ
Trí Đỗ
14/11/2025 14:55 GMT+7

Ba phi hành gia Trung Quốc đã bị kẹt lại trên trạm vũ trụ Thiên Cung sau khi tàu Thần Châu 20 có dấu hiệu bị va trúng mảnh vỡ không gian.

Cơ quan Vũ trụ có người lái Trung Quốc cho hay các phi hành gia ban đầu dự kiến sẽ trở về hôm 5.11, 4 ngày sau khi phi hành đoàn mới đến nhận nhiệm vụ. Tuy nhiên, chuyến hồi hương bị hoãn hơn một tuần khi các kỹ sư phát hiện những vết nứt nhỏ trên cửa sổ khoang trở về của tàu Thần Châu 20, nghi do va chạm với mảnh vụn vũ trụ, theo AP.

- Ảnh 1.

Các phi hành gia Trung Quốc trong sứ mệnh Thần Châu 20 tại Trung tâm phóng vệ tinh Tửu Tuyền ngày 24.4.2025

ẢNH: AP

Có hàng triệu mảnh vỡ, chủ yếu là những mảnh vụn nhỏ, đang quay quanh trái đất với tốc độ nhanh hơn cả đạn bay. Chúng có thể đến từ các vụ phóng và va chạm, gây nguy hiểm cho vệ tinh, trạm vũ trụ và các phi hành gia hoạt động bên ngoài.

Ba phi hành gia Trần Đông, Trần Trung Thụy và Vương Kiệt sẽ được đưa về bằng tàu Thần Châu 21, thay vì sử dụng con tàu bị hư hại. Tàu Thần Châu 20 sẽ tiếp tục ở lại quỹ đạo. Hiện vẫn chưa rõ việc đổi tàu có ảnh hưởng đến lịch trình luân phiên 6 tháng của các sứ mệnh trong tương lai hay không.

Phi hành gia Trung Quốc nướng thịt gà ra sao trên trạm vũ trụ?

Tàu Thần Châu 22 dự kiến sẽ được phóng, nhưng thời điểm chưa được công bố.

Văn phòng Kỹ thuật không gian có người lái của Trung Quốc hôm 12.11 cho biết phi hành đoàn mắc kẹt - những người đã đến trạm vũ trụ Thiên Cung vào tháng 4 - vẫn trong tình trạng sức khỏe tốt và sinh hoạt bình thường.

Chương trình không gian có người lái của Trung Quốc đang tiến triển ổn định từ năm 2003 đến nay, với các cột mốc lớn như xây dựng trạm Thiên Cung và mục tiêu đưa người lên mặt trăng vào năm 2030. Nhiệm vụ Thần Châu 21 mới nhất cũng đưa 4 con chuột lên trạm để nghiên cứu tác động của môi trường không trọng lực.

Khám phá thêm chủ đề

trung quốc sứ mệnh Thần Châu 20 Trạm vũ trụ Thiên Cung phi hành gia
