Ngày 5.2, một số người dân sinh sống trên đường Quang Trung, phường Lâm Viên - Đà Lạt (Lâm Đồng) bất ngờ trước cảnh một người đàn ông vào khuôn viên Nhà ở công vụ tỉnh Lâm Đồng (số 1 Quang Trung) chặt cành hoa mai anh đào rồi mang lên ô tô.

Thản nhiên chặt cành hoa mai anh đào ở Đà Lạt về chưng tết

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 10 giờ cùng ngày. Người đàn ông (chưa rõ lai lịch thời điểm đó) cùng một người khác chặt cành mai anh đào đang nở rộ trong khuôn viên nhà công vụ, sau đó đưa lên ô tô khách biển số 79H-088xx và rời khỏi hiện trường.

Hình ảnh được người dân ghi lại, gửi cơ quan chức năng, sau đó clip xuất hiện trên các trang mạng xã hội.

Hình ảnh người đàn ông chặt cành mai anh đào ở Đà Lạt lan truyền rất nhanh trên mạng xã hội

Sau khi xác minh, Công an phường Lâm Viên đã mời anh T.T.S (36 tuổi, trú tại địa phương) lên làm việc. Bước đầu, anh S. khai được tài xế tên H., làm việc cho một hãng vận tải hành khách, nhờ chặt cành mai anh đào mang về chơi tết, nên đã nhận lời giúp.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục thu thập tài liệu, chứng cứ, đồng thời mời tài xế H. lên làm việc.