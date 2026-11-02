Tháng 10 nắng nóng kỷ lục lịch sử trong 65 năm

Nắng nóng xô đổ loạt kỷ lục nhiệt độ trong chuỗi số liệu 65 năm

Ngày 2.11, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia thông tin diễn biến thời tiết tháng 10, nhận định diễn biến thời tiết, khí hậu từ tháng 11 đến tháng 1.2027.

Tháng 10 năm nay có nắng nóng, nhiệt độ cao kỷ lục trong 65 năm qua ẢNH: PHAN HẬU

Trong tháng 10, nhiệt độ trung bình trên hầu khắp cả nước phổ biến cao hơn từ 1,0 - 2,0oC, riêng khu vực miền Bắc, nhiệt độ trung bình cao hơn 2 - 3oC; ngoại trừ một số nơi ở Nam bộ có nhiệt độ trung bình cao hơn từ 0,5 - 1,0oC so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Ngoài ra nhiệt độ trung bình tháng 10, trên phạm vi toàn quốc là 26,3oC, cao hơn trung bình nhiều năm cùng thời kỳ là 1,74oC, đây là giá trị cao nhất từng ghi nhận được trong chuỗi số liệu quan trắc kể từ năm 1961.

Diễn biến thời tiết bất thường được ghi nhận ở 61 trạm khí tượng có nhiệt độ cao nhất tuyệt đối ngày đạt và vượt giá trị lịch sử cùng thời kỳ.

Bên cạnh đó, 98 trạm khí tượng ghi nhận nhiệt độ trung bình tháng đạt và vượt mốc lịch sử, trong đó tập trung dày đặc ở 87 trạm khí tượng tại khu vực miền Bắc.

El Nino duy trì cường độ rất mạnh đến đầu năm 2027

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, El Nino tiếp tục duy trì cường độ rất mạnh trong giai đoạn từ tháng 11 đến tháng 1.2027, với xác suất lên tới 96%.

Dưới tác động này, xu thế khí hậu trong những tháng tới dự báo tiếp tục duy trì mức nhiệt cao hơn trung bình nhiều năm từ 0,5 - 2,0°C, tùy theo từng khu vực và thời điểm.

Tuy nhiên, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cũng nhận đinh, trong tháng 11 - 12, riêng miền Trung vẫn có khả năng xuất hiện các đợt mưa vừa, mưa lớn. Các khu vực còn lại trên phạm vi cả nước vẫn có nguy cơ thiếu hụt lượng mưa so với trung bình nhiều năm.

Bên cạnh đó, từ nay cho đến tháng 1.2027, không khí lạnh có khả năng hoạt động yếu hơn trung bình nhiều năm. Rét đậm, rét hại có khả năng xuất hiện muộn hơn so với quy luật khí hậu; số ngày rét đậm, rét hại ở miền Bắc và Bắc Trung bộ phổ biến thấp hơn trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cũng lưu ý, miền Bắc, Bắc Trung bộ vẫn có khả năng xảy ra các đợt rét đậm, rét hại nhưng chỉ xảy ra ngắn ngày.

Ngoài ra, trong tháng 11 đến tháng 1.2027, số lượng cơn bão, áp thấp nhiệt đới hoạt động trên Biển Đông và đổ bộ vào đất liền nước ta có khả năng thấp hơn trung bình cùng thời kỳ, trung bình nhiều năm trên Biển Đông trong thời kỳ này chỉ có 2,8 cơn; trong đó đổ bộ vào đất liền chỉ 1,1 cơn.