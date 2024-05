Tháng 4 nóng nhất nửa thế kỷ ở Hàn Quốc

Theo báo The Korea Times, dữ liệu của KMA cho thấy nhiệt độ trung bình toàn quốc trong tháng 4 vừa qua là 14,9 độ C, vượt qua kỷ lục 14,7 độ C được ghi nhận năm 1998.

So với nhiệt độ trung bình tháng 4 giai đoạn 1991 - 2020, tháng 4 năm nay cao hơn 2,8 độ C. Ngày 14.4 là ngày nóng nhất với nhiệt độ lên tới 30 độ C ở một số khu vực thuộc thủ đô Seoul và tỉnh Gangwon.

Trước cổng bảo tàng quốc gia ở Seoul ngày 26.4 Reuters

Đặc khu hành chính Hồng Kông của Trung Quốc và miền đông Ấn Độ cũng đã ghi nhận tháng 4 nóng nhất. Tại Hồng Kông, nhiệt độ trung bình tháng trước là 26,4 độ C, cao nhất trong 140 năm.