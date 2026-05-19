Tháng 5 về Long Đức, nghe kể chuyện giữ đền thờ Bác

Di tích đền thờ Bác Hồ tọa lạc tại khóm Vĩnh Hội, phường Long Đức, tỉnh Vĩnh Long (trước đây là ấp Vĩnh Hội, xã Long Đức, thành phố Trà Vinh, Trà Vinh).

Trải qua bom đạn chiến tranh cùng nhiều lần trùng tu, tôn tạo, nơi đây vẫn là "địa chỉ đỏ" thiêng liêng, nhắc nhở các thế hệ hôm nay và mai sau về công lao to lớn của Bác Hồ, đồng thời khơi dậy truyền thống cách mạng kiên cường của dân tộc Việt Nam.

Nhà trưng bày tái hiện cuộc đời và sự nghiệp cách mạng vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh và lịch sử đền thờ Bác Hồ ở Long Đức ẢNH: DUY TÂN

Ngày 2.9.1969, khi hay tin Bác qua đời trong bối cảnh cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước đang diễn ra vô cùng ác liệt, đồng bào các dân tộc ở tỉnh Vĩnh Long đã tổ chức lễ viếng Người trong niềm tiếc thương vô hạn. Nỗi đau ấy nhanh chóng được chuyển hóa thành ý chí cách mạng và quyết tâm tiếp tục chiến đấu vì độc lập, tự do của dân tộc.

Người dân xã Tân An, tỉnh Vĩnh Long, trang nghiêm lễ vật dâng kính Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân ngày sinh của Người ẢNH: DUY TÂN

Xuất phát từ nguyện vọng tha thiết của cán bộ, đảng viên và nhân dân địa phương về một nơi thờ phụng Bác, Đảng bộ thị xã Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh (cũ) quyết định xây dựng đền thờ Bác Hồ tại ấp Vĩnh Hội.

Công trình được khởi công ngày 10.3.1970 và hoàn thành vào đêm Giao thừa Xuân Tân Hợi, tức ngày 26.1.1971. Thế nhưng, chỉ ít lâu sau, ngày 10.3.1971, địch huy động máy bay, tàu chiến và pháo binh mở nhiều đợt tấn công dữ dội vào khu vực đền thờ, thiêu rụi công trình.

Mô hình tái hiện đền thờ Bác Hồ ở Long Đức trong lần xây dựng đầu tiên, khánh thành vào dịp Giao thừa Tết Tân Hợi 1971 ẢNH: DUY TÂN

Không khuất phục trước bom đạn, quân dân Long Đức vừa chiến đấu vừa khẩn trương dựng lại đền thờ. Mùa xuân năm 1972, ngôi đền lần thứ 2 được hoàn thành. Đến chiều 29.4.1975, trước thất bại trên chiến trường miền Nam, địch tiếp tục cho máy bay bắn phá, làm hư hại một phần công trình.

Đền thờ Bác Hồ ẢNH: DUY TÂN

Sau ngày đất nước thống nhất, theo nguyện vọng của nhân dân, đền thờ Bác Hồ ở Long Đức được trùng tu, tôn tạo khang trang hơn. Năm 1989, công trình được Bộ Văn hóa (nay là Bộ VH-TT-DL) công nhận là di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia.

Bàn thờ Bác Hồ bên trong đền thờ được chăm sóc mỗi ngày ẢNH: DUY TÂN

Di tích lịch sử - văn hóa quốc gia đền thờ Bác Hồ ở Long Đức không chỉ là nơi lưu giữ ký ức hào hùng của một thời kháng chiến mà còn là biểu tượng sáng ngời của lòng trung kiên, tinh thần bất khuất và tình cảm son sắt mà quân dân miền Tây Nam bộ dành cho Chủ tịch Hồ Chí Minh.