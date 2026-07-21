Tháng 7, hành trình về nguồn ở Quảng Trị: Những địa danh không thể bỏ qua

Sau khi hợp nhất, Quảng Trị trở thành vùng đất hội tụ nhiều "địa chỉ đỏ", trên dải đất hẹp và dài có đến hàng trăm nghĩa trang liệt sĩ, đền tưởng niệm, nhà bia ghi danh cùng những di tích lịch sử đã đi vào ký ức của nhiều thế hệ.

Mỗi tháng 7, hàng vạn thân nhân liệt sĩ, cựu chiến binh và du khách lại tìm về nơi đây để dâng nén hương tri ân những người đã ngã xuống vì độc lập của Tổ quốc.

Hằng năm, tuổi trẻ Quảng Trị đều luôn tổ chức hành trình về nguồn cho các đoàn viên thanh niên tiêu biểu ẢNH: BÁ CƯỜNG

Khu mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp là địa điểm không thể thiếu trên hành trình về nguồn, để tưởng nhớ người con ưu tú của quê hương Quảng Bình - Quảng Trị ẢNH: BÁ CƯỜNG

Hiện tại, toàn tỉnh Quảng Trị có 228 nghĩa trang liệt sĩ, nhà bia ghi danh và đền tưởng niệm với hơn 79.398 phần mộ, cùng nhiều di tích nổi tiếng như Khu mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Di tích quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải, Thành cổ Quảng Trị, Khu lưu niệm Tổng Bí thư Lê Duẩn...

Đền tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Trường Sơn, đường 20 Quyết Thắng... tọa lạc tại xã Thượng Trạch ẢNH: BÁ CƯỜNG

Công trình được xây dựng nhằm mục đích tri ân, tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng ngã xuống tại chiến trường Trường Sơn ẢNH: BÁ CƯỜNG

Hành trình về nguồn có thể bắt đầu từ Khu mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở xã Phú Trạch, nơi vị Tổng Tư lệnh của Quân đội nhân dân Việt Nam yên nghỉ giữa núi rừng và biển cả quê hương.

Theo quốc lộ 1 xuôi về phía nam, du khách lần lượt ghé Di tích quốc gia đặc biệt Bến phà Gianh, Nghĩa trang liệt sĩ Ba Dốc... Trên tuyến đường mòn Hồ Chí Minh là nơi đặt Đền tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Trường Sơn - Đường 20 Quyết Thắng và Khu tưởng niệm nơi hy sinh 16 thanh niên xung phong tại Bến phà Long Đại, những địa danh ghi dấu sự hy sinh của biết bao cán bộ, chiến sĩ và lực lượng thanh niên xung phong trên tuyến lửa năm xưa.

Tượng đài 16 bông lúa tượng trưng cho 16 cán bộ, chiến sĩ thanh niên xung phong Đại đội C130, quê tỉnh Thái Bình hy sinh tại bến phà Long Đại năm 1972 ẢNH: BÁ CƯỜNG

Cầu Hiền Lương lịch sử vừa được tu bổ, sơn mới cách đây không lâu, sẵn sàng tiếp đón và phục vụ du khách ghé thăm ẢNH: BÁ CƯỜNG

Những hình ảnh mô tả lại cuộc sống dưới lòng đất ở Di tích lịch sử Địa đạo Vịnh Mốc ẢNH: BÁ CƯỜNG

Đến vĩ tuyến 17, dòng sông Bến Hải hiền hòa và cầu Hiền Lương trở thành điểm dừng chân không thể thiếu.

Từ Di tích quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải, hành trình tiếp tục đến 2 nghĩa trang liệt sĩ quốc gia lớn nhất cả nước là Trường Sơn và Đường 9, nơi hàng vạn người con ưu tú của Tổ quốc đang yên nghỉ.

Cổng vào ở Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn và tượng đài trung tâm tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường 9 mang hình dáng ngôi sao, biểu tượng của ánh sáng bất diệt, tri ân hàng chục ngàn liệt sĩ đang yên nghỉ tại đây ẢNH: BÁ CƯỜNG

Hành trình có thể khép lại trọn vẹn tại Di tích quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị, nơi gắn với 81 ngày đêm khói lửa mùa hè năm 1972 và Khu lưu niệm Tổng Bí thư Lê Duẩn ở xã Triệu Phong. Mỗi điểm dừng không chỉ là một di tích lịch sử mà còn là lời nhắc nhở về giá trị của hòa bình hôm nay.

Thành cổ Quảng Trị những ngày qua luôn tấp nập dòng người về viếng thăm ẢNH: BÁ CƯỜNG

Nằm hướng mặt ra sông Thạch Hãn, Nhà lưu niệm Tổng Bí thư Lê Duẩn cũng là một địa điểm để du khách tìm hiểu về cuộc đời, quá trình hoạt động cách mạng của cố Tổng Bí thư ẢNH: BÁ CƯỜNG

Ngoài ra, còn nhiều di tích, địa điểm lịch sử khác cũng được nhiều du khách ghé thăm trong tháng 7 như hang Lèn Hà, hang Tám Cô, địa đạo Vịnh Mốc, sân bay Tà Cơn...

Không chỉ là điểm đến của du lịch tâm linh, Quảng Trị còn sở hữu nhiều sản phẩm du lịch đặc sắc như biển, sinh thái và khám phá hang động. Sự kết hợp giữa hành trình tri ân và trải nghiệm thiên nhiên đã góp phần đưa địa phương đón gần 6,6 triệu lượt khách trong tháng 7.2025.