Tháng đầu năm 2026, người Việt mua ô tô thương hiệu nào nhiều nhất?

Sau bước tăng trưởng với kỷ lục doanh số hơn 600.000 xe bán ra trong năm 2025, bước sang tháng đầu năm 2026, sức mua trên thị trường ô tô bất ngờ chững lại, bất chấp nhu cầu mua ô tô vẫn gia tăng ngay trước dịp Tết Nguyên đán 2026.

Doanh số bán ô tô giảm hơn 20% so với tháng cuối năm 2025

Theo số liệu bán hàng từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) công bố, trong tháng 1.2026, doanh số bán ô tô các loại của các thành viên thuộc VAMA đạt tổng cộng 36.875 xe ô tô các loại, giảm 22% so với tháng 12.2025. Trong đó lượng tiêu thụ ô tô du lịch giảm tới 27%, các phân khúc còn lại như xe thương mại, xe chuyên dụng cũng chứng kiến doanh số giảm 4% - 12%.

Người Việt đã mua sắm tổng cộng 58.919 xe ô tô mới các loại trong tháng đầu năm 2026 Ảnh: B.H

Nếu tính cả doanh số bán ô tô điện VinFast (đạt hơn 16.172 xe) và xe Hyundai do Hyundai Thành Công (HTV) lắp ráp, phân phối tại Việt Nam (đạt 5.872 xe), trong tháng đầu năm 2026 người Việt đã mua sắm tổng cộng 58.919 xe ô tô mới các loại. Con số này chưa bao gồm doanh số bán của các thương hiệu ô tô nhập khẩu như Mercedes-Benz, Audi, Jaguar Land Rover, Volvo, Nissan, MG… Theo VAMA, riêng doanh số của các thành viên VAMA giảm tăng tới 95% so với cùng kỳ năm ngoái.

Lý giải về điều này, trưởng bộ phận bán hàng của một đại lý Hyundai tại TP.HCM cho biết: "Thực tế nhu cầu mua sắm ô tô vẫn ở mức cao trong tháng 1.2026, bởi đây là thời điểm trước Tết Nguyên đán. Tuy nhiên, việc một số mẫu mã, phiên bản ô tô khan hàng, không có đủ xe để bán khiến doanh số bán hàng bị kìm hãm. Bên cạnh đó, nỗ lực áp dụng các chương trình ưu đãi, giảm giá của nhiều nhà sản xuất cũng góp phần thu hút khách hàng mua xe".

5 điểm nhấn của thị trường ô tô Việt Nam năm 2025

Ô tô điện VinFast bán chạy nhất, Hyundai vượt mặt Toyota

Sức mua chững lại, khiến doanh số bán của hầu hết các thương hiệu đều sụt giảm. Tuy nhiên ô tô điện VinFast vẫn cho thấy sức hút khi đã giao tới hơn 16.000 xe ô tô điện trong tháng 1.2026. Thực tế, ngoài nhóm khách hàng doanh nghiệp mua ô tô điện kinh doanh dịch vụ vận chuyển hành khách, taxi… nhóm khách hàng cá nhân, gia đình mua ô tô VinFast đang từng bước gia tăng. Đặc biệt, các mẫu mã như VinFast Limo Green, VF 3, VF 5 vẫn đang thu hút khách hàng mua ô tô điện để sử dụng.

Ô tô điện VinFast vẫn cho thấy sức hút khi đã giao tới hơn 16.000 xe ô tô điện trong tháng 1.2026 Ảnh: B.H

Trong khi đó, nếu chỉ tính mảng ô tô động cơ đốt trong, Hyundai là thương hiệu hút khách nhất với gần 5.872 xe bán ra trong tháng đầu năm 2026, giảm 832 xe so với tháng 12.2025. Creta và Tucson là hai mẫu xe đóng góp lớn nhất vào kết quả bán hàng của Hyundai trong tháng 1.2026.

Ford cũng có mức sụt giảm doanh số hơn 1.000 xe so với tháng cuối năm 2025, dù vậy doanh số bán của hãng xe Mỹ cũng đạt trên 5.000 xe, qua đó xếp vị trí thứ 3. Ranger vẫn là mẫu xe hút khách nhất của Ford nhưng doanh số mẫu xe này cũng chỉ ở mức 1.854 xe. Hai vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về hai thương hiệu xe Nhật gồm Mitsubishi và Toyota. Trong đó, Mitsubishi đạt hơn 5.000 xe qua đó vượt qua Toyota (đạt 4.852 xe) ngay trong bước chạy đà doanh số.

10 thương hiệu ô tô bán nhiều xe nhất tại Việt Nam tháng 1.2026 Nguồn: VAMA, VinFast, HTV

Ở nửa cuối của bảng xếp hạng 10 thương hiệu ô tô bán nhiều xe nhất tháng 1.2025, KIA và Mazda đều bán khoảng 3.500 xe, Honda đạt trên 2.712 xe.

Hiện tại, nhiều thương hiệu cũng như đại lý kinh doanh ô tô đang nỗ lực áp dụng các chương trình ưu đãi, giảm giá ô tô để tạo sức hút đồng thời xả hàng tồn kho. Dù vậy, sức mua ô tô trong tháng 2.2025 được dự báo sẽ tiếp tục sụt giảm khi nhu cầu mua sắm ô tô của người Việt thường có thói quen chậm lại sau Tết.