Tháng đầu năm 2026, ô tô nhập từ Trung Quốc ồ ạt vào Việt Nam

Bất chấp sức thị trường ô tô Việt Nam đứt mạch tăng trưởng liên tiếp ngay trong tháng đầu năm 2026, ô tô nhập khẩu nguyên chiếc, đặc biệt là các dòng ô tô Trung Quốc vẫn ồ ạt tràn vào Việt Nam.

Theo số liệu mới nhất từ Cục Hải quan, trong tháng 1.2026, đã có tổng cộng 15.042 ô tô nguyên chiếc được nhập khẩu vào Việt Nam với giá trị kim ngạch đạt hơn 385 triệu USD. So với tháng cuối năm 2024, ô tô nhập khẩu vào Việt Nam tăng 335 xe, tương đương 2,3% về số lượng và 5,2% về giá trị.

Trong tháng 1.2026, đã có tổng cộng 15.042 ô tô nguyên chiếc được nhập khẩu vào Việt Nam với giá trị kim ngạch đạt hơn 385 triệu USD Ảnh: B.H

Điều này khá bất ngờ bởi giai đoạn đầu năm lượng ô tô nhập khẩu vào Việt Nam thường có xu hướng chậm lại, các doanh nghiệp nhập khẩu, phân phối thường khá thận trọng khi thị trường chuẩn bị bước vào kỳ nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài khoảng hơn một tuần, do đó hoạt động sản xuất, kinh doanh ô tô thường bị gián đoạn. Tuy nhiên, Tết Nguyên đán năm nay rơi vào giữa tháng 2.2026, nhu cầu mua sắm ô tô của người dân thường tăng cao dịp trước Tết… do đó, hoạt động nhập khẩu ô tô được đẩy mạnh nhằm đáp ứng nguồn cung cho thị trường.

Đáng chú ý, nếu so với cùng kỳ năm ngoái, ô tô nhập khẩu vào Việt Nam tháng 1.2026 tăng tới 7.816 xe, tương đương khoảng 52% về số lượng. Tính bình quân, mỗi chiếc ô tô nhập khẩu vào Việt Nam trong tháng 1.2026 có giá trị khoảng 25.600 USD, tăng khoảng 3.000 USD so với giai đoạn cuối năm ngoái. Nguyên nhân một phần đến từ việc tỷ giá gia tăng.

Lượng ô tô nhập khẩu vào Việt Nam tăng trưởng nhưng cơ cấu lượng xe nhập khẩu từ các quốc gia trong khu vực cũng như trên thế giới đã có sự thay đổi rõ rệt. Theo đó, ô tô nhập khẩu từ Indonesia, Thái Lan không còn xếp ở các vị trí dẫn đầu, thay vào đó đều xếp sau xe Trung Quốc.

Trong tháng 1.2025, các doanh nghiệp kinh doanh ô tô tại Việt Nam đã nhập khẩu tổng cộng 6.661 xe ô tô các loại từ Trung Quốc Ảnh: B.H

Cụ thể, theo Cục Hải quan trong tháng 1.2025, các doanh nghiệp kinh doanh ô tô tại Việt Nam đã nhập khẩu tổng cộng 6.661 xe ô tô các loại từ Trung Quốc với giá trị đạt hơn 221 triệu USD. Đây là mức cao nhất trong vòng những năm trước đây. Những tháng trước đó, lượng ô tô nhập khẩu từ Trung Quốc cũng chỉ đạt trung bình 4.200 xe/tháng. Tuy nhiên, khi nhu cầu về xe thương mại tại Việt Nam gia tăng, kết hợp với sự nở rộ của ô tô du lịch Trung Quốc với hàng loạt mẫu mã ồ ạt vào Việt Nam… Tạo động lực cho xe nhập khẩu từ Trung Quốc tăng trưởng.

Ô tô nhập khẩu từ Indonesia xếp thứ hai với số lượng đạt 4.141 xe, tương đương giá trị nhập khẩu khoảng 57,4 triệu USD. So với tháng trước đó, lượng ô tô từ Indonesia nhập khẩu vào Việt Nam giảm mạnh so với tháng trước đó. Xe nhập khẩu từ Indonesia vào Việt Nam chủ yếu là các dòng ô tô giá rẻ thuộc phân khúc MPV phổ thông 7 chỗ ngồi, Crossover hạng B hay xe cỡ nhỏ hạng A… Trong đó, Mitsubishi Xforce, Xpander, Toyoat Yaris Cross… là các mẫu ô tô nhập khẩu từ Indonesia thuộc hàng bán chạy nhất.

Ô tô nhập khẩu từ Indonesia xếp thứ hai với số lượng đạt 4.141 xe, tương đương giá trị nhập khẩu khoảng 57,4 triệu USD Ảnh: B.H

Thái Lan rơi xuống vị trí thứ 3 khi số lượng ô tô sản xuất, lắp ráp tại quốc gia này xuất khẩu vào Việt Nam chỉ đạt 3.015 xe các loại với giá trị nhập khẩu đạt 62,2 triệu USD. Phần lớn ô tô nhập khẩu từ Thái Lan vào Việt Nam trong tháng 1.2026 vẫn là xe bán tải, SUV 7 chỗ cũng như một số dòng sedan… Tuy nhiên, một số mẫu mã sedan từng nhập khẩu từ Thái Lan như Honda Accord… đã tạm dừng phân phối tại Việt Nam.

Trong tháng 1.2026, các doanh nghiệp tại Việt Nam cũng nhập khẩu về lượng linh kiện và phụ tùng ô tô với giá trị gần 672 triệu USD, giảm 5% so với tháng trước đó nhưng tăng trưởng tới 79,9% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo Cục Hải quan, năm ngoái tổng lượng ô tô nhập khẩu vào Việt Nam đạt 205.630 xe các loại với tổng giá trị gần 4,74 tỉ USD; tăng 32.069 xe tương đương 18,6% về số lượng và tăng 31,1% về giá trị nhập khẩu so với năm 2024.