Thang Duy: Tỏa sáng ở quốc tế, lận đận tại quê nhà

Sau khi kết hôn với đạo diễn Kim Tae Yong và chuyển sang Hàn Quốc, Thang Duy có cơ hội hợp tác với nhiều đạo diễn lớn, nhận được những kịch bản chất lượng và thậm chí trở thành diễn viên nước ngoài đầu tiên đoạt Nữ diễn viên chính xuất sắc tại giải thưởng Rồng Xanh danh giá của Hàn Quốc. Tuy nhiên, những thành tựu này khi đặt vào thị trường giải trí Trung Quốc lại dường như không còn nhiều giá trị.

Cảnh nóng táo bạo và cái giá cho sự nghiệp của Thang Duy

Không phải khán giả và giới giải trí Trung Quốc không còn coi trọng giải thưởng, mà do sự quan tâm không còn tập trung vào Thang Duy như trước. Nếu cùng thành tích đó thuộc về một "tiểu hoa" hay "tiểu sinh" do trong nước lăng xê, họ có thể đã được tung hô rầm rộ. Nhưng với Thang Duy - người giờ đây đã không còn được xem là "người trong nhà" thì sự cổ vũ và nhiệt tình dành cho cô cũng giảm đi nhiều.

Bộ phim Sắc, giới của đạo diễn Lý An đã mang tên tuổi Thang Duy ra quốc tế, nhưng cũng mở ra giai đoạn sóng gió cho sự nghiệp của cô tại Trung Quốc Ảnh: Instagram marieclaire.china

Nguyên nhân khiến Thang Duy bị "ghẻ lạnh" tại thị trường Trung Quốc bắt nguồn từ vai diễn trong bộ phim Sắc, giới do đạo diễn Lý An thực hiện. Sau khi phim ra mắt, nữ diễn viên rơi vào danh sách hạn chế, gần như biến mất khỏi truyền hình và các phương tiện truyền thông đại chúng. Một số tờ báo khi đó đưa tin Cục Phát thanh, Truyền hình và Điện ảnh Trung Quốc đã ra lệnh cấm sóng, buộc các chương trình, quảng cáo và bản tin không được nhắc đến cô.

Theo Reuters, lý do xuất phát từ những cảnh quay táo bạo mang tính nhục cảm trong Sắc, giới - vốn bị coi là vượt ngoài chuẩn mực để có thể quảng bá rộng rãi tại làng giải trí Hoa ngữ.

Trái ngược với sự lận đận tại quê nhà, Thang Duy lại gặt hái nhiều thành công và giải thưởng ở Hàn Quốc và quốc tế Ảnh: Instagram tangwei_mbox

Tuy nhiên, ở Hàn Quốc, tài nguyên của Thang Duy cũng không thật sự dồi dào. Phần lớn cơ hội đến với cô dưới dạng "dự án để trống" mà các diễn viên nội địa không nhận. Giới làm phim Hàn dĩ nhiên ưu tiên phát triển ngôi sao trong nước, còn với một số diễn viên ngoại như Thang Duy vẫn ít nhiều chịu sự dè chừng. Chỉ đến khi đoạt giải, cơ hội của cô mới rộng mở hơn đôi chút.

Dù vậy, Thang Duy chưa từng từ bỏ thị trường Hoa ngữ. Tuy nhiên, các kịch bản gửi đến tay cô phần nhiều chỉ muốn tận dụng tên tuổi, chất lượng lại không đồng đều, khó đáp ứng tiêu chuẩn của nữ diễn viên.

Sau nhiều năm, Thang Duy vẫn kiên trì tìm kiếm những dự án phù hợp để khẳng định vị trí của mình Ảnh: Instagram burberry

Gần đây, Thang Duy đã chú ý đến một dự án mới mà cô đánh giá cao. Sau quá trình thương thảo tích cực, dự án này đã chính thức được khởi quay tại Phúc Kiến (Trung Quốc) với ê kíp được đánh giá là chuyên nghiệp và uy tín. Điều này khiến nhiều người kỳ vọng Thang Duy có thể tìm lại được dấu ấn mạnh mẽ hơn ở quê nhà.