Jang Dong-gun, Thang Duy được vinh danh

Chia sẻ về vinh dự này, Jang Dong-gun - tên tuổi hàng đầu của làn sóng xuất khẩu văn hóa Hàn Quốc Hallyu cho biết: "Thật vinh dự khi nhận được giải thưởng và tôi chân thành cảm ơn Giải thưởng Điện ảnh châu Á vì sự công nhận. Sự nghiệp diễn xuất kéo dài 3 thập kỷ của tôi được công nhận là điều vô cùng có ý nghĩa và truyền cảm hứng cho tôi để tiếp tục cống hiến".

Thang Duy và Jang Dong-gun sẽ được vinh danh tại Giải thưởng Điện ảnh châu Á lần thứ 18 ẢNH: ASIAN FILM AWARD

Nam tài tử ra mắt khán giả vào năm 1992 với bộ phim Son and Daughter trước khi trở nên nổi tiếng với The Last Match. Anh cho biết điện ảnh Hồng Kông - 1 trong 3 nền điện ảnh trao giải cho mình - có ảnh hưởng rất lớn đến sự nghiệp và những năm 1980 là thời kỳ hoàng kim vẫn còn vang vọng cho đến ngày nay. Anh cho rằng: "Tôi chắc chắn sẽ không thể phát triển nếu không có phim ảnh của xứ cảng thơm. Bộ phim đầu tiên mà tôi từng xem ở rạp là Drunken Master của Thành Long".

Danh sách những tác phẩm mà anh tham gia cũng bao gồm phim gangster kinh điển năm 2001 Friend và phim sử thi chiến tranh Tae Guk Gi đã mang về cho Jang giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất tại Giải thưởng Điện ảnh Rồng Xanh.

Trong sự nghiệp, anh cũng hợp tác với các tài năng Hồng Kông khác như Trương Bá Chi và Tạ Đình Phong trong The Promise, Dangerous Liaisons. Jang cũng bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với Lương Triều Vỹ và nói rằng: "Nếu có cơ hội làm việc với anh ấy, đó sẽ thực sự là một vinh hạnh".

Trong khi đó Thang Duy - người đã làm nên lịch sử khi là nữ diễn viên quốc tế đầu tiên giành giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại Giải thưởng Nghệ thuật Baeksang của Hàn Quốc - chia sẻ: "Tôi thực sự biết ơn Giải thưởng Điện ảnh Châu Á vì đã ghi nhận tác phẩm của tôi. Hồng Kông luôn đặc biệt và tôi rất vui mừng khi được trở lại để nhận vinh dự này".

Được biết đến với sự linh hoạt trong các tác phẩm của Trung Quốc, Hàn Quốc và quốc tế, Thang Duy đã có những màn trình diễn được đánh giá cao trong các bộ phim như Sắc, giới của Lý An, Finding Mr. Right, Thời đại hoàng kim của Hứa An Hoa và mới đây nhất là Decision to leave của Park Chan-wook.

Lễ trao giải dự kiến diễn ra vào ngày 16.3 tại Khu văn hóa Tây Cửu Long, Hồng Kông.