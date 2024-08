Thang máy trong nhà phố: Kỹ năng thoát hiểm khi xảy ra cháy nổ, cúp điện

Cách chọn thang máy an toàn

Kỹ sư Trần Thanh Tuấn, Giám đốc Công ty TNHH Thang máy Hoàn Công lưu ý gia chủ về quy trình lắp đặt thang máy trong nhà phố hiện nay.

Đầu tiên là nhận tư vấn để chọn thang máy đúng công năng sử dụng, công ty thang máy sẽ gửi bản vẽ đến chủ nhà và thầu xây dựng. Sau đó bộ phận thiết kế lên kế hoạch xây dựng hố thang, cam kết nhiệm vụ theo các bên. Tiếp đến là thi công lắp đặt cơ khí như: điện, vận hành, kiểm định và cuối cùng là bàn giao…

Nhiều nhà phố hiện nay chọn lắp đặt thang máy

Kỹ sư Tuấn cho biết thêm thang máy nhà phố hiện nay có 2 kiểu dáng thông dụng là: thang kín và thang kính. Trong đó, thang kín có hố thang xây dựng bằng cột bê tông cốt thép, bao quanh bằng tường gạch, diện tích hố thang lọt lòng khoảng 1,35 x 1,35 m. Diện tích phủ bì tối đa 1,75 x 1,75 m. Còn thanh kính có hố thang làm bằng cột sắt hoặc nhôm, bao bọc xung quanh bằng kính cường lực, diện tích hố thang phủ bì khoảng 1,45 x 1,45 m. Thang máy hiện nay vận hành bằng nguồn điện 3 và 1 pha. Tuy nhiên, nên sử dụng điện 3 pha là tốt nhất vì hiện nay thang gia đình thì số lần đi trong 1 ngày ít nên điện năng tiêu thụ cho 1 thang máy không nhiều.

Theo kỹ sư Tuấn, để một người bình thường nhận dạng được đơn vị lắp đặt và thang máy an toàn thì nên nhìn vào công ty có nhà máy sản xuất vì có thể gia giảm số liệu, cân chỉnh chính xác hơn. Những nơi uy tín, có xuất xứ hàng hóa rõ ràng, đồng thời số năm kinh nghiệm với số lượng thang máy đã bán hoặc lắp đặt.

Bên cạnh đó là quy trình chuyên nghiệp từ khâu tư vấn, thiết kế, sản xuất, lắp đặt, vận hành, bảo hành, bảo trì; nhà cung cấp thang máy phải hiểu nhu cầu của chủ đầu tư, phân tích ưu, nhược điểm các loại thang trên thị trường...

"Công ty thang máy lâu năm thường có giá cao hơn, vì càng lâu năm họ càng muốn giữ uy tín nhiều năm gầy dựng, nên thiết bị họ dùng thường chỉ tăng thêm chất lượng, độ dày, hàng loại 1…", kỹ sư Tuấn chia sẻ.

Thang máy dạng kính thường được lắp trong nhà phố

Trong khi đó, kỹ sư Tuấn nói thêm thang máy trong nhà phố hiện nay có 2 loại, gồm: thang tải khách và thang gia đình. Với thang máy tải khách là dạng thang truyền thống, dạng này có hệ số an toàn cao hơn cho người sử dụng và nhân viên bảo trì. Đôi khi thang máy loại này vẫn xảy ra một số tai nạn như: cáp mòn gây trượt hoặc đứt bởi do chủ nhà bỏ bê không bảo trì hoặc cáp có dấu hiệu mòn mà không thay; một số người ở nhà phố tự cứu hộ không đúng quy trình làm nguy hiểm cho người cứu hộ và người được cứu hộ; thang bỏ lâu không bảo trì, bị thấm nước làm gỉ sét, hư hỏng thiết bị ảnh hưởng đến các bộ phận gây nguy hiểm cho người sử dụng; tự ý vận hành, sửa chữa thang máy mà không cần thuê bảo trì nên có sự cố không biết cách xử lý.

Trong khi đó, với thang máy gia đình là dòng thang phát triển nhanh chóng trong vài năm gần đây. Do nhiều nhà phố xây dựng truyền thống, sau này cải tại, xây dựng thêm thang máy vào ô thang bộ hay ô giếng trời… Với loại thang máy này, độ an toàn không cao lắm, do đó chủ nhà cần suy nghĩ thật kỹ khi quyết định áp dụng. Phải nắm rõ ưu, nhược điểm mới quyết định lắp đặt hay không.

Thoát hiểm thang máy nhà phố ra sao?

Làm sao để thoát hiểm nhanh nhất khi thang máy trong nhà phố có vấn đề, nhất là cúp điện, cháy, nổ hay các vấn đề khác, kỹ sư Tuấn nói rằng thang máy hiện nay điều có cứu hộ tự động. Cho nên khi cúp điện thang sẽ tự động chạy đến tầng gần nhất sẽ tự mở cửa, khi có điện trở lại thì đồng nghĩa thang sẽ hoạt động.

Thang gia đình không có cửa ngăn cháy và ngăn nhiệt. Do đó, khi có cháy mà trong nhà có lắp đặt thiết bị báo cháy, thang sẽ không di chuyển nữa. Nếu nhà phố lắp kiểu thang kính thì khi xảy ra cháy, gia chủ nên dùng tay, chân bung mạnh cửa kính, lúc đó thang sẽ ngừng hoạt động và dễ dàng thoát ra ngoài.

Chuyên gia cho rằng gia chủ cần hiểu rõ cách vận hành thang máy để có cách thoát hiểm khi xảy ra sự cố

Kỹ sư Tuấn lưu ý: "Khi thiết kế nhà ban đầu có thể bố trí thang bộ và thang máy chung một khu buồng kín. Trang bị cửa chống cháy cho khu vực này, trang bị thêm máy thổi tạo áp suất dương cho khu vực này khi có tín hiệu cháy".

Sử dụng thang máy an toàn bằng cách tuân thủ tài liệu hướng dẫn do công ty thang máy phát hành, không tự ý sửa thang. Không cứu hộ khi chưa rành hay quên các bước cứu hộ, hãy chờ đợi, kỹ thuật thang máy sẽ nhanh chóng đến. Nên có chế độ bảo trì và thay thế thiết bị khi có dấu hiệu lão hóa hay hư hỏng. Khi có dấu hiệu lạ thì báo ngay cho công ty thang máy đến kiểm tra, bảo trì.