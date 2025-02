Tháng Thanh niên: Người trẻ hành động vì mục tiêu phát triển đất nước

Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát

Hưởng ứng phong trào "Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát năm 2025" do Thủ tướng Chính phủ phát động, tại lễ ra quân chương trình Tháng Thanh niên năm nay, rất nhiều tỉnh thành Đoàn các cấp đã thành lập các đội hình tình nguyện và huy động nguồn lực, nhân lực tham gia xóa nhà tạm, nhà dột nát cho người dân.

Tỉnh đoàn Hà Giang ra mắt Đội thanh niên tình nguyện xóa nhà tạm, nhà dột nát ẢNH: CTV

Tại Thái Bình, trong Lễ ra quân Tháng Thanh niên, với tinh thần hành động "Tuổi trẻ Thái Bình xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng", Tỉnh đoàn - Hội Liên hiệp thanh niên VN tỉnh Thái Bình đã triển khai phong trào "300 ngày cao điểm xóa nhà tạm, nhà dột nát". Anh Thiệu Minh Quỳnh, Bí thư Tỉnh đoàn Thái Bình, chia sẻ đến cuối năm 2024, theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022 - 2025, toàn tỉnh Thái Bình còn 11.925 hộ nghèo, 12.587 hộ cận nghèo; trong đó có những hộ phải ở trong nhà tạm, nhà dột nát, nhưng không đủ khả năng tự sửa chữa, nâng cấp, rất cần được sự giúp đỡ, hỗ trợ.

"Nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng của việc đảm bảo điều kiện nhà ở cho nhân dân, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã và đang cùng các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân chung tay xóa bỏ nhà tạm, nhà dột nát, để người dân có cuộc sống ổn định, an toàn, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững và xây dựng quê hương Thái Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh. Cuối năm 2024, Tỉnh đoàn đã chính thức phát động phong trào thi đua tuổi trẻ Thái Bình chung tay hỗ trợ 100 ngôi nhà tình nghĩa năm 2025", anh Quỳnh chia sẻ.

Theo đó, mỗi đoàn viên, thanh niên sẽ tích cực tham gia vào các hoạt động cụ thể như: đóng góp ngày công lao động, vận động tài trợ vật liệu xây dựng, hay trực tiếp tham gia vào các chương trình hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người dân. Đây cũng là lực lượng nòng cốt trong thông tin, tuyên truyền nhằm tạo sự đồng thuận, quan tâm và đồng hành cùng toàn xã hội để thực hiện phong trào đạt kết quả cao nhất.

"Trong Tháng Thanh niên năm nay, Tỉnh đoàn đã phát động phong trào "300 ngày cao điểm xóa nhà tạm, nhà dột nát. Tính đến thời điểm này, Tỉnh đoàn đã xây mới và sửa chữa 35 ngôi nhà cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn với tổng giá trị khoảng 2 tỉ đồng", anh Quỳnh cho biết thêm.

Tại tỉnh Hà Giang, trong dịp khởi động Tháng Thanh niên 2025 ở xã Sơn Vĩ, H.Mèo Vạc, Tỉnh đoàn đã thành lập và ra mắt đội thanh niên tình nguyện xóa nhà tạm, nhà dột nát. Ngoài việc vận động nguồn hỗ trợ kinh phí xây nhà, ngay sau lễ ra quân, các cán bộ Đoàn và đoàn viên thanh niên đã tình nguyện vận chuyển nguyên vật liệu hỗ trợ người dân xây dựng lại nhà cửa…

Tỉnh đoàn Hà Tĩnh triển khai chương trình “Tuổi trẻ tô thắm màu cờ”

Tại Quảng Bình, tuổi trẻ Công an tỉnh Quảng Bình vừa xung kích, triển khai 171 đội hình thanh niên tình nguyện với 500 lượt đoàn viên thanh niên hỗ trợ ngày công, giúp đỡ hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn tỉnh tháo dỡ, vận chuyển vật liệu xây dựng và đồng hành cùng bà con nhân dân xây dựng, sửa chữa cải tạo 101 ngôi nhà. "Xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm trong thực hiện các chương trình tình nguyện năm 2025, trong quý 1 tuổi trẻ Công an tỉnh phấn đấu hỗ trợ bà con nhân dân 200 ngày công để thực hiện chủ trương xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh", đại diện công an tỉnh chia sẻ.

Bảo tồn văn hóa, khơi dậy tình yêu Tổ quốc

Không chỉ triển khai hoạt động xóa nhà tạm, dột nát, tại chương trình ra quân Tháng Thanh niên năm nay, nhiều tỉnh thành Đoàn đã có những hoạt động tiêu biểu hướng tới Đại hội XIV của Đảng với nhiều hoạt động ý nghĩa. Tại Hà Giang, lễ ra quân Tháng Thanh niên có chủ đề "Thanh niên Hà Giang sáng tạo, hành động vì cộng đồng, tự tin bước vào kỷ nguyên mới". Chương trình gắn với tuyên truyền bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống vùng biên của Tổ quốc.

Anh Nguyễn Hải Dương, Ủy viên BCH T.Ư Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên VN tỉnh Hà Giang, cho biết dịp này, nhiều hoạt động ý nghĩa được triển khai, thể hiện tinh thần xung kích tình nguyện của tuổi trẻ Hà Giang như: trao tặng 50 suất quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên trong học tập; trao nguồn lực hỗ trợ địa phương góp phần trong việc cải thiện đời sống sinh hoạt và đảm bảo an ninh khu vực… Đoàn viên, thanh niên còn được tham gia buổi giao lưu, chia sẻ về những nội dung có ý nghĩa thiết thực như: Thanh thiếu niên nói không với tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống; Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia…

Đoàn viên, thanh niên và tuổi trẻ Công an tỉnh Quảng Bình hỗ trợ ngày công giúp dân xây nhà mới

Tại Hà Tĩnh, tuổi trẻ địa phương này triển khai chương trình "Tuổi trẻ tô thắm màu cờ" năm 2025 chào mừng Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030, hưởng ứng Tháng Thanh niên, Xuân tình nguyện năm 2025. Theo chị Nguyễn Ny Hương, Bí thư Tỉnh đoàn Hà Tĩnh, chương trình được triển khai từ nay cho đến tháng 9.2025, cao điểm các hoạt động vào tháng 3 - Tháng Thanh niên; là hoạt động ý nghĩa, khơi dậy phong trào thi đua sôi nổi, thiết thực của các cấp bộ Đoàn - Hội - Đội tỉnh Hà Tĩnh, triển khai cụ thể Phong trào "Tôi yêu Tổ quốc tôi".

"Chương trình phấn đấu mỗi cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi và người dân trên địa bàn ủng hộ ít nhất 1 lá cờ Tổ quốc, qua đó tiếp nhận, trao tặng hơn 1 triệu lá cờ Tổ quốc, xây dựng được 500 công trình "Tuổi trẻ tô thắm màu cờ", xây dựng được nhiều tuyến đường cờ Tổ quốc và trao tặng hàng trăm suất quà tới thanh thiếu nhi và người dân gặp hoàn cảnh khó khăn", chị Ny Hương chia sẻ.

Tại Hưng Yên, Tỉnh đoàn khởi động Tháng Thanh niên với chủ đề "Tuổi trẻ Hưng Yên tự hào, vững tin theo Đảng". Theo đó, tuổi trẻ Hưng Yên tham gia triển khai nhiều nội dung trọng tâm như: xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. Bên cạnh đó, các cấp bộ Đoàn, Hội trên địa bàn tỉnh tổ chức các hoạt động nâng cao năng lực số; hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp; tư vấn, hướng nghiệp; các hoạt động an sinh xã hội hướng tới đối tượng chính sách, thiếu nhi vượt khó vươn lên...