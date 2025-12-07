Thanh Bùi hiếm hoi chia sẻ về hai con

Thanh Bùi cho biết anh không định hướng mà để các con được tự do theo đuổi đam mê

Từng là ca sĩ, nhạc sĩ thành công nhưng những năm gần đây, Thanh Bùi ít xuất hiện trên sân khấu mà lui về với vai trò đào tạo nghệ thuật. Anh là nhà sáng lập và chủ tịch hệ sinh thái giáo dục Embassy Education và Soul Institute of Arts. Mới đây, Thanh Bùi cho ra mắt Career Pathways, lộ trình giáo dục nghệ thuật đa lĩnh vực chuyên nghiệp dành cho học viên trong các lĩnh vực âm nhạc, vũ đạo và nghệ thuật thị giác.

Tại buổi ra mắt, anh kể mình sinh ra trong một gia đình không có nhiều điều kiện, nhưng may mắn được nhận học bổng học tập ở Úc. Từ những trải nghiệm của mình, Thanh Bùi nhận thấy ở nhiều quốc gia, môi trường phát triển tài năng luôn được chú trọng. Trong khi đó, tại Việt Nam, anh cho rằng "có tài năng chưa chắc đã thành công", vì nhiều lý do. Chính vì thế, mục tiêu của Thanh Bùi khi làm giáo dục là tạo điều kiện tốt nhất để học viên được tiếp cận đam mê của mình mà không bị bó buộc bởi mong muốn của cha mẹ.

"Nhiều năm làm giáo dục, tôi nhận thấy nhiều cha mẹ định hướng con theo mong muốn của mình, thay vì của con. Có rất nhiều sinh viên ra trường nhưng không tìm được việc làm, một trong những lý do được các bạn chia sẻ vì học để cha mẹ vui, thay vì học cho chính bạn. Sự so sánh và kỳ vọng quá lớn từ cha mẹ dễ khiến con cái mất phương hướng. Chính vì thế, chúng ta cần tạo môi trường phát triển để con được sống theo mong muốn của mình", nhạc sĩ 8X chia sẻ.

Nhắc đến hai con trai song sinh Khải An và Kiến An, nhạc sĩ Thanh Bùi chia sẻ anh luôn mong muốn các con được là chính mình nên để con tự do theo đuổi sở thích và khả năng của mình. Anh không đặt nặng điểm số, chỉ mong các con "thử thách bản thân nhiều nhất có thể".

Giọng ca Tình về nơi đâu thẳng thắn: "Đối với tôi, nếu con tìm được đam mê nào đó thì đã là sự may mắn cho mình rồi. Dù con muốn theo nghệ thuật, làm doanh nhân hay bất cứ ngành nghề nào, tôi thật sự không quan tâm. Vì cuộc đời là của con, không phải của tôi. Con tôi muốn làm gì tôi cũng ủng hộ 100%. Tôi dạy con chỉ cần so sánh với ngày hôm qua của chính mình, không cần so với bất cứ ai vì mỗi người sinh ra đều khác nhau".

Bên cạnh đó, nam nhạc sĩ sinh năm 1983 cũng nói về quan điểm sống của bản thân sau nhiều thăng trầm. Thanh Bùi khẳng định anh vẫn luôn là chính mình. "Từ ngày mọi người gặp tôi đến giờ, tôi vẫn vậy, không thay đổi, có gì nói đó, không tính toán. Qua mọi sóng gió, tôi chấp nhận và không thay đổi gì cả. Ai tin thì tin, không tin thì thôi chứ tôi không quan tâm. Khi phải cố giải thích để người khác hiểu mình thì đó không còn là mình nữa", anh nói.











