Hoàng Quyên độc đáo trong album mới khi kết hợp với Thanh Bùi và... các họa sĩ

A Diary of Melody như cuốn nhật ký sẻ chia toàn bộ tâm tư về vẻ đẹp của đời sống và tình yêu, những nỗi buồn nên thơ... mà Hoàng Quyên trải qua. Nếu ở album Sóng hấp dẫn (2018), Hoàng Quyên lần đầu kết hợp nhạc sĩ Ðỗ Bảo và Võ Thiện Thanh và ghi dấu ấn trong việc định giá album vật lý tại thị trường Việt Nam thời điểm đó: 499.000 đồng/album, thì tới A Diary of Melody, Hoàng Quyên phát hành 100 đĩa vật lý phiên bản giới hạn bằng sơn mài kèm artbook như một tác phẩm nghệ thuật trưng bày, có giá trị để sưu tầm. A Diary of Melody được hợp tác với hãng thu âm hàng đầu thế giới Abbey Road London ở khâu mastering.