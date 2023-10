Thành công chống dịch Covid-19 cho thấy bản lĩnh Việt Nam

Sáng 29.10, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị tổng kết công tác phòng, chống dịch Covid-19. Theo Thủ tướng, VN đã trở thành một trong những nước "đi sau nhưng về trước" về phòng chống dịch, mở cửa các hoạt động kinh tế, xã hội trong nước từ 11.10.2021 và mở cửa với quốc tế từ 15.3.2022.



Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại hội nghị tổng kết phòng, chống dịch Covid-19 TTXVN

Dù trong phòng, chống dịch có nhiều ý kiến khác nhau, nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự tham gia của người dân, doanh nghiệp, sự ủng hộ, hỗ trợ của bạn bè, đối tác quốc tế, VN đã làm được những điều tưởng như không làm được, đưa đất nước tiếp tục phát triển.

Thủ tướng cũng xúc động nhắc lại những thời khắc cam go, vất vả trong phòng chống dịch, trải qua những thời gian khó khăn nhất với nhiều lo lắng, trăn trở trong tình huống dịch bệnh chưa có tiền lệ, không dự báo được tình hình. VN đã đưa ra chiến lược vắc xin với 3 thành tố quan trọng là quỹ vắc xin, ngoại giao vắc xin và chiến dịch tiêm chủng lớn nhất từ trước tới nay miễn phí cho toàn dân. Đồng thời, thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống dịch Covid-19 và điều chỉnh linh hoạt, kịp thời khi tình hình diễn biến phức tạp hơn.

Tuy có những lúc bị động, lúng túng do dịch bệnh chưa có tiền lệ, chưa có kinh nghiệm, song công tác chỉ đạo, điều hành đã bám sát, nắm chắc tình hình, chuyển trạng thái phù hợp từ "Zero Covid" sang "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19" khi đã bao phủ vắc xin và có nhiều kinh nghiệm hơn.

"Thành công trong cuộc chiến chống đại dịch một lần nữa khẳng định tinh thần VN, bản lĩnh VN không lùi bước trước mọi khó khăn, thách thức, càng áp lực lại càng nỗ lực", Thủ tướng khẳng định. Người đứng đầu Chính phủ cũng đặc biệt cảm ơn cán bộ, nhân viên y tế, các chiến sĩ quân đội, công an và các lực lượng tuyến đầu phòng chống đại dịch Covid-19. Tri ân sự hy sinh, đóng góp của các lực lượng, người dân tham gia phòng chống dịch, các nhà hảo tâm; sự đồng hành, hỗ trợ của các quốc gia, các tổ chức quốc tế...

Thủ tướng cho rằng dù còn những khiếm khuyết, song về tổng thể, Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống dịch Covid-19 và ban chỉ đạo các cấp đã hoàn thành nhiệm vụ giao phó.

Phát biểu tại hội nghị, TS Angela Pratt, Trưởng đại diện Tổ chức Y tế thế giới tại VN, cho biết VN đã kiểm soát được số ca tử vong và ca mắc mới nhờ triển khai một loạt biện pháp về xã hội và y tế công cộng kịp thời, hiệu quả. "VN cũng phục hồi kinh tế mạnh mẽ nhất trong khu vực. Cách thức ứng phó Covid-19 của VN đã trở thành hình mẫu tham khảo cho nhiều quốc gia về nhiều phương diện", TS Pratt nêu.

Đại diện Tổ chức Y tế thế giới cũng khuyến cáo tích hợp việc tiêm phòng vắc xin Covid-19 vào hệ thống tiêm chủng định kỳ.