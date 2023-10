Thủ tướng: Chúng ta đã làm được những điều tưởng chừng không thể

Phát biểu khai mạc, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, với tinh thần đặt sức khỏe, tính mạng của người dân lên trên hết, Việt Nam đã vượt qua đại dịch Covid-19.

Việt Nam trở thành một trong những nước "đi sau nhưng về trước" về phòng chống dịch, mở cửa các hoạt động kinh tế xã hội trong nước từ 11.10.2021 và mở cửa với quốc tế từ 15.3.2022.

Dù trong phòng chống dịch có nhiều ý kiến khác nhau nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự tham gia của người dân, doanh nghiệp, sự ủng hộ, hỗ trợ của bạn bè, đối tác quốc tế và điều quan trọng là chúng ta đã đoàn kết, trên dưới một lòng để làm được những điều tưởng như không làm được, đưa đất nước tiếp tục phát triển.

Thủ tướng cũng xúc động nhắc lại những thời khắc cam go, vất vả trong phòng, chống dịch, trải qua những thời gian khó khăn nhất với nhiều lo lắng, trăn trở trong tình huống dịch bệnh chưa có tiền lệ, không dự báo được tình hình, khả năng lây lan và độc lực của virus, cũng như hậu quả của việc nhiễm bệnh.

Việc phòng chống dịch ở thời điểm đó là vô cùng khó khăn khi trong tay không có vắc xin, không có kit test… ngoài hệ thống y tế được thiết lập trong điều kiện bình thường và không thể đáp ứng trong điều kiện bất thường, khẩn cấp về y tế.

Nhìn lại hơn 3 năm phòng chống dịch, Thủ tướng cũng nhắc lại những mốc quan trọng trong quá trình phòng chống dịch của Việt Nam. Với gần 100 triệu dân, việc áp dụng công nghệ là cần thiết.

Đặc biệt, chúng ta đưa ra chiến lược vắc xin với 3 thành tố quan trọng là Quỹ vắc xin, ngoại giao vắc xin và chiến dịch tiêm chủng lớn nhất từ trước tới nay miễn phí cho toàn dân.

Theo Thứ trưởng Bộ Công an Lê Văn Tuyến, đại diện Tiểu ban An ninh, trật tự, chỉ tính riêng trong đợt dịch thứ tư, lực lượng công an đã huy động trên 3,3 triệu lượt cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ, giữ vai trò nòng cốt.

Lực lượng công an đã thiết lập 10.300 tổ, chốt khu cách ly và các bệnh viện dã chiến với trên 560.000 lượt cán bộ chiến sĩ tham gia truy vết, khoanh vùng phòng chống dịch; huy động hàng nghìn lượt trinh sát của bộ xuống địa bàn cơ sở.