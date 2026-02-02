Thành công từ nuôi con dúi má đào, bán 12 triệu đồng/cặp

Chị Nguyễn Diệu Linh, giám đốc một cơ sở sản xuất ở xã Tân Hòa (Đồng Nai), quyết định mở rộng kinh doanh bằng việc về nông thôn nuôi dúi má đào. Có sẵn 2 ha đất trồng cây ăn trái, hoa màu và chuồng heo bỏ hoang ở xã Xuân Đông (Đồng Nai), chị cải tại lại chuồng heo để nuôi dúi. Thời gian đầu, chị mua 10 cặp dúi giống với giá 14 triệu đồng/cặp về nuôi. Sau 3 tháng thử nghiệm, nhận thấy loài này dễ nuôi và cơ bản nắm được kỹ thuật chăm sóc nên chị Linh mạnh dạn mở rộng chuồng trại, đầu tư thêm 600 triệu đồng mua hơn 40 cặp dúi giống với quyết tâm "nuôi thiệt".

Chị Linh bên một chú dúi giống Ảnh: Lê Lâm

Để tiện chăm sóc, cho ăn…, chị phân trang trại thành 2 khu gồm khu sinh sản và khu hậu bị, với tổng diện tích mỗi khu khoảng 200 m2. Theo chị Linh, điều nguy hiểm nhất đối với dúi là bệnh đường ruột, nếu kiểm soát được thì sẽ nuôi thành công. "Trước khi bắt tay vào công việc mới mẻ này, mình tìm hiểu trên mạng rồi đi tham quan, học tập kinh nghiệm tại những trang trại khác. May mắn là những kiến thức đó mình đã áp dụng hiệu quả, đàn dúi của mình phát triển, sinh sản tốt", chị Linh chia sẻ.

Thức ăn cho dúi này rất đa dạng và dễ kiếm, gồm bắp, mía, tre, cơm, cám. Quy trình cho ăn tại trang trại của chị Linh là sáng tre, bắp; chiều ăn mía để bổ sung thêm nước. Đối với dúi con dưới 6 tháng tuổi sẽ được bổ sung thêm cám để đủ dưỡng chất. Khi qua 6 tháng thì bắt đầu giảm cám vì nếu dúi quá mập sẽ ảnh hưởng việc sinh sản và nuôi con.

Khu chuồng trại được vệ sinh mỗi tuần/lần để tránh bệnh nấm da; khu vực dúi sinh sản phải bảo đảm nhiệt độ không quá nóng. Chị Linh cũng cho biết dúi có chu kỳ sinh sản khoảng 4 tháng/lần. Trong 2 năm thì đẻ tròn được 5 lứa, mỗi lứa đẻ trung bình từ 4 - 6 dúi con. Dúi con ở bên mẹ khoảng 60 ngày thì được tách ra, nuôi thêm 15 ngày nữa là có thể xuất bán giống, dúi tuổi này mỗi cặp có giá 3,8 triệu đồng.

Dúi nuôi càng nhiều tháng thì giá càng cao. Tại trang trại của chị Linh, giá một cặp giống trưởng thành từ 9 - 12 triệu đồng. Dù vậy, chị Linh khẳng định vẫn rẻ hơn các nơi khác vì có nguồn thức ăn sẵn tại vườn nên giảm được chi phí đầu vào.

Quy trình chăm sóc, cho ăn tại trang trại của chị Linh rất bài bản, khoa học. "Nếu mình nuôi chơi vài cặp không nói, còn khi nuôi đến số lượng vài chục cặp và chúng nó thì đẻ liên tục, nếu mình không lập kế hoạch một cách khoa học thì rất khó để kiểm soát, chăm sóc dúi một cách tốt nhất", chị Linh cho biết.

Bên cạnh đó, ngay từ sớm, chị Linh đã xúc tiến đăng ký, thành lập trang trại và hoàn thiện thủ tục pháp lý. Nhờ có giấy tờ đầy đủ nên việc bán con giống cũng thuận tiện hơn, bà con khi mua có thể an tâm về nguồn gốc xuất xứ. Hiện tại, dúi giống của chị không chỉ bán ở Đồng Nai mà còn xuất đi các tỉnh lân cận cũng như miền Bắc.



