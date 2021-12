Thanh Điền nghẹn ngào kể về giây phút cuối đời của NSƯT Thanh Kim Huệ

Hôm 23.12, thông tin NSƯT Thanh Kim Huệ qua đời sau thời gian chống chọi với bệnh ung thư khiến nhiều người bàng hoàng. Trên mạng xã hội, các nghệ sĩ như Bạch Tuyết, Trịnh Kim Chi, Chí Tâm, Châu Thanh... bày tỏ sự xót thương dành cho giọng ca vàng của sân khấu cải lương. Cùng thời điểm này, nghệ sĩ Thanh Điền đăng tải hình ảnh lúc trẻ của Thanh Kim Huệ kèm theo lời nhắn nhủ tình cảm đến vợ.

Ông viết: “Cuộc hành trình này không kết thúc ở đây đâu em. Dẫu biết đó là một con đường mà tất cả chúng ta phải đi. Anh xin lỗi vì đã không giữ được em, Huệ ơi. Sao em nỡ bỏ anh. Anh đau lòng lắm khi thấy đôi mắt em nhìn hoa lệ vào anh rồi lịm tắt, dù anh thương em mười phần, cũng không ngăn nổi dù chỉ một lần em đi. Em gặp ba má và con ở thế giới bên kia, an nhiên và bình thản đi vào một cõi khác nhé”.

Sáng 24.12, phóng viên Thanh Niên có mặt tại nơi tổ chức tang lễ của cố nghệ sĩ Thanh Kim Huệ. Từ sớm, một số nghệ sĩ đã đến để tiễn biệt giọng ca vàng của sân khấu cải lương. Trong khi đó, một số khác như Việt Hương, Bình Tinh, Gia Bảo… gửi vòng hoa viếng. Tại nhà riêng, nghệ sĩ Thanh Điền bận bịu với việc tiếp khách. Sự ra đi của người bạn đời khiến giọng ca Ngao sò ốc hến không khỏi đau lòng.

Chia sẻ với chúng tôi, nghệ sĩ Thanh Điền kể hôm 23.12, ông đi quay phim vào buổi sáng. Thời điểm đó, Thanh Kim Huệ đang được đưa từ bệnh viện về nhà. Bà liên tục hỏi người thân và ráng đợi chồng trở về. “Khi đến nhà, tôi nắm tay và nói: “Em đẹp, nếu em trở lại làm người nghệ sĩ, em phải ráng hát cho hay để phục khán giả". Khi tôi thì thầm bên tai thì miệng vợ mỉm cười. Tới bây giờ, khi nhớ lại khoảnh khắc đó, tôi vẫn thấy nghẹn ngào", nghệ sĩ Thanh Điền cho hay.

Sự ra đi của Thanh Kim Huệ khiến nhiều người bàng hoàng bởi trước đó, thông tin về tình hình bệnh của nữ nghệ sĩ không được chia sẻ với công chúng. Thanh Điền cho biết trước đây, bệnh viện không tìm ra bệnh của vợ. Đến khi phát hiện thì đã trở nặng và ở giai đoạn cuối. “Trước đó, vợ tôi không có triệu chứng gì, còn đi hát suốt luôn. Thậm chí, tôi còn nói vui rằng vợ ham tiền nên chạy sô dữ lắm”, ông kể. Đồng thời, nam nghệ sĩ nói thêm những ngày bị bệnh, Thanh Kim Huệ vẫn giữ sự lạc quan, mạnh mẽ chịu đựng những cơn đau khiến ông nể phục và thương bà nhiều hơn.





Thanh Kim Huệ không chỉ đẹp trên sân khấu mà còn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi chuyện tình hơn nửa thế kỷ với ông xã. Đối với Thanh Điền, điều khiến ông yêu quý nhất ở vợ chính là sự giản dị, hết mình với nghệ thuật. “Vợ tôi chỉ mua đồ để phục vụ cho việc đi hát thôi, còn ở ngoài đời rất bình thường, giản dị. Thanh Kim Huệ không mặc đồ hiệu gì cả. Điều đó làm tôi nhớ hoài. Vợ hà tiện và chỉ biết lo lắng cho gia đình, thương lắm", giọng ca sinh năm 1947 chia sẻ.

Đồng thời, ông xã tiết lộ thêm lần cuối cùng Thanh Kim Huệ xuất hiện trên sân khấu là khi tham gia chương trình Dấu ấn huyền thoại. Thời điểm đó, dù mới phẫu thuật, sức khỏe không ổn định song nữ nghệ sĩ vẫn quyết tâm ghi hình, cống hiến cho khán giả. “Lúc đó tôi phải diễn đỡ cho vợ. Thanh Kim Huệ chủ yếu ngồi đó, còn tôi diễn theo kiểu trân trọng, yêu thương vợ. Vì lý do sức khỏe nên mới như vậy, chứ không là mỗi lần lên sân khấu, vợ rất máu lửa”, ông kể. Cũng theo nam nghệ sĩ, hồ sơ xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân của “Thị Hến" trong vở Ngao sò ốc hến đã được duyệt. Bà chưa kịp nhận thì đã qua đời khiến ông tiếc nuối.

Có mặt tại tang lễ, diễn viên Hoài An không khỏi bàng hoàng trước sự ra đi của Thanh Kim Huệ - một thần tượng trong nghệ thuật của cô. Nữ diễn viên kể từ khi còn bé, cô đã ao ước được gặp đàn chị. Cách đây hơn một năm, khi Hoài An có dịp hợp tác cùng nghệ sĩ Thanh Điền trong một dự án phim thì Thị Hến của Ngao sò ốc hến cũng đến đoàn chơi. Thời điểm đó, họ có khoảng thời gian vui vẻ, trò chuyện với nhau. “Lúc đó tôi đóng vai già nên có hẹn với chị để bữa sau trang điểm đẹp rồi thoải mái chụp hình, còn lúc đó tôi chỉ chụp một tấm duy nhất”, nữ diễn viên kể.

Hoài An nói thêm cô với nghệ sĩ Thanh Điền thường hợp tác cùng nhau trong các dự án phim, vậy nên nữ diễn viên nghĩ sẽ có thêm cơ hội gặp gỡ Thanh Kim Huệ. Tuy nhiên, cô lại không ngờ đó là bức ảnh cuối cùng với giọng ca vàng của sân khấu cải lương. “Hôm trước tôi nghe nói chị Huệ bệnh nặng lắm, tôi cũng hi vọng chị sẽ vượt qua. Vì lúc đó tôi nghĩ thông tin được xét danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân sẽ giúp chị phấn chấn hơn, nhưng không ngờ chị không qua khỏi”, Hoài An chia sẻ.