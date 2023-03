Thanh Hóa: Bắt cựu cán bộ địa chính TT.Quý Lộc

Ngày 17.3, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, sáng cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với bị can Lê Văn Khang (36 tuổi), cựu cán bộ địa chính TT.Quý Lộc.



Bị can Lê Văn Khang (giữa) bị bắt giữ CÔNG AN THANH HÓA

Bị can Lê Văn Khang bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản. Sai phạm xảy ra khi bị can Khang còn giữ chức vụ cán bộ địa chính TT.Quý Lộc.

Theo kết quả điều tra ban đầu của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu (Công an tỉnh Thanh Hóa), giai đoạn 2018 - 2021, khi đang làm cán bộ địa chính UBND TT.Quý Lộc, Lê Văn Khang đã nhận tiền để mua đất cho một số hộ dân trên địa bàn TT.Quý Lộc, đồng thời viết giấy cam kết sẽ mua đất giúp người dân.

Tuy nhiên, sau nhiều năm Lê Văn Khang vẫn không mua được đất cho người dân, chiếm đoạt 227 triệu đồng của người dân, để tiêu xài cá nhân.

Trước đó, Thanh Niên đã phản ánh về các sai phạm về đất đai, thu chi tài chính ở TT.Quý Lộc. Theo đó, giai đoạn 2009 - 2021, hàng chục hộ dân đã nộp tiền cho UBND xã Quý Lộc (nay là TT.Quý Lộc) và cá nhân ông Lê Văn Khang để mua đất ở. Thế nhưng, nhiều năm qua, người dân vẫn chưa được giao đất, chưa được cấp quyền sử dụng đất.

Từ năm 2022, ông Lê Văn Khang đã bỏ việc tại cơ quan, và mới đây đã bị Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Yên Định quyết định kỷ luật bằng hình thức khai trừ khỏi Đảng vì bỏ sinh hoạt Đảng, nghỉ việc hơn 4 tháng không có lý do và nhận tiền của người dân nhưng không đấu giá đất cho người dân… Sau đó, ông Khang đã bị buộc thôi việc.

Liên quan đến các sai phạm xảy ra tại TT.Quý Lộc, ngày 16.3, Huyện ủy Yên Định đã công bố quyết định kỷ luật các tập thể, cá nhân vi phạm.

Cụ thể, Ban Thường vụ Huyện ủy Yên Định quyết định kỷ luật bằng hình thức cách hết chức vụ trong Đảng đối với ông Trịnh Đình Khoa, Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND TT.Quý Lộc.

Ông Khoa cũng là người có liên quan đến hành vi vi phạm của bị can Lê Văn Khang, khi ký xác nhận các giấy nhận tiền giữa ông Lê Văn Khang với người dân.