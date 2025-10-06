Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự Dân sinh

Thanh Hóa điều động, bổ nhiệm nhiều lãnh đạo sở, ngành

Minh Hải
Minh Hải
06/10/2025 09:09 GMT+7

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có các quyết định điều động, bổ nhiệm lãnh đạo nhiều sở, ngành, trong đó có 2 người là bí thư Đảng ủy cấp xã được bổ nhiệm làm giám đốc các sở.

Ngày 6.10, thông tin từ Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có quyết định tiếp nhận, điều động, bổ nhiệm nhiều lãnh đạo sở, ngành.

Cụ thể, bổ nhiệm ông Lê Văn Trung, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) xã Cẩm Thủy, giữ chức vụ Giám đốc Sở VH-TT-DL Thanh Hóa, thay cho ông Phạm Nguyên Hồng được điều động công tác khác.

Điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Tiến Hiệu, Trưởng ban Quản lý khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa, giữ chức Giám đốc Sở Công thương tỉnh Thanh Hóa, thay cho ông Trần Anh Chung.

Trước đó, ông Trần Anh Chung, Giám đốc Sở Công thương Thanh Hóa, đã bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi lợi dụng chức vụ và quyền hạn trong thi hành công vụ. Vi phạm của ông Chung xảy ra trong thời gian giữ chức Chủ tịch UBND TP.Thanh Hóa cũ (mở rộng vụ án ông Cao Tiến Đoan, Chủ tịch Tập đoàn bất động sản Đông Á).

Điều động, bổ nhiệm ông Trịnh Huy Triều, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Thanh Hóa, giữ chức Trưởng ban Quản lý khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa.

Bổ nhiệm ông Hoàng Văn Đồng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Sao Vàng, giữ chức Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Thanh Hóa, thay cho ông Trịnh Huy Triều.

