Thanh Hóa: Giám đốc sở phải dành 1/3 thời gian làm việc trong tháng để đi cơ sở

Những năm gần đây, không ít lần UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành các văn bản chỉnh đốn lề lối làm việc, yêu cầu cán bộ, lãnh đạo, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt hơn công việc của mình. Tuy nhiên, chỉ thị tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính mà Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa ký, ban hành ngày 30.7, có nhiều yêu cầu rất cụ thể, mang tính bắt buộc cao.

Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu giám đốc các sở, ngành, chủ tịch UBND cấp xã phải dành ít nhất 1/3 thời gian trong tháng để xuống cơ sở ẢNH: UBND PHƯỜNG HẠC THÀNH

Trước khi ban hành chỉ thị, UBND tỉnh Thanh Hóa đã rà soát và thấy rằng kỷ luật, kỷ cương hành chính ở một số cơ quan, đơn vị, địa phương có lúc còn chưa nghiêm; chất lượng công tác tham mưu chưa đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, như việc xây dựng nội dung, tài liệu chưa thật sự khoa học, chặt chẽ; công tác phối hợp tham gia ý kiến của một số cơ quan còn hình thức, giao phó cho chuyên viên, lãnh đạo chưa nghiên cứu kỹ, không nắm chắc nội dung.

Có những cuộc họp người dự họp không nghiên cứu tài liệu trước, không nắm chắc nội dung chuyên môn… Những hạn chế đó làm ảnh hưởng đến tiến độ giải quyết công việc và chất lượng công tác chỉ đạo, điều hành.

Từ thực tế đó, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng yêu cầu giám đốc các sở, thủ trưởng các ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, chủ tịch UBND cấp xã và người đứng đầu các cơ quan, đơn vị phải trực tiếp nghiên cứu hồ sơ, nắm chắc nội dung và chịu trách nhiệm về nội dung đã ký, không giao phó việc nghiên cứu, đề xuất cho chuyên viên.

Chấm dứt tình trạng trả lời chung chung, như: "thống nhất với đề xuất của cơ quan chủ trì", "đề nghị thực hiện theo quy định của pháp luật", "không có ý kiến gì khác". Trường hợp văn bản trả lời chung chung sẽ được xác định là không hoàn thành nhiệm vụ tham mưu.

Thời gian đối với các hội nghị cũng được quy định cứng, như với hội nghị có nội dung phổ biến, quán triệt thì thời gian tổ chức không quá 1/2 ngày; hội nghị chuyên môn, nghiệp vụ không quá 1 ngày; hội nghị quan trọng cần thảo luận không quá 1 ngày rưỡi; phần phát biểu khai mạc không quá 10 phút, phát biểu kết luận không quá 50 phút, phát biểu tham luận không quá 10 phút.

Đối với các cuộc họp giao ban, họp giải quyết công việc, họp tham mưu, tư vấn, họp điều phối không quá 1/2 ngày làm việc. Kể từ tháng 8 đến hết năm 2026, hạn chế tối đa việc triệu tập cán bộ cấp xã về tỉnh dự họp khi có thể tham dự trực tuyến.

Đáng chú ý, UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu giám đốc các sở, thủ trưởng các ban, ngành, đơn vị dành tối thiểu 1/3 thời gian làm việc trong tháng để đi cơ sở, kiểm tra hiện trường, làm việc trực tiếp với xã, phường, doanh nghiệp, nhà đầu tư và người dân.

Riêng với việc đi cơ sở phải gắn với giải quyết công việc cụ thể, không phô trương, hình thức. Việc thuộc thẩm quyền, được phân quyền thì không hỏi ý kiến cấp trên...