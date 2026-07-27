Thiếu tướng Tô Anh Dũng làm Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa

Sáng 27.7, tại Thanh Hóa, Ban Tổ chức T.Ư đã công bố quyết định của Ban Bí thư về việc chuẩn y quyết định cho thiếu tướng Tô Anh Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa, giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Trước đó, chiều 23.7, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa đã bầu thiếu tướng Tô Anh Dũng làm Phó bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ông Tô Anh Dũng ẢNH: MINH HIẾU

Phát biểu tại lễ trao quyết định của Ban Bí thư sáng 27.7, ông Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Tổ chức T.Ư, cho biết Thanh Hóa là địa phương có quy mô dân số lớn, diện tích rộng, nhiều tiềm năng, lợi thế và có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng đối với khu vực Bắc Trung bộ và cả nước. Đây vừa là lợi thế, vừa đặt ra yêu cầu rất cao đối với đội ngũ cán bộ lãnh đạo của tỉnh trong giai đoạn phát triển mới.

Trưởng ban Tổ chức T.Ư cũng cho biết, ông Tô Anh Dũng là cán bộ được đào tạo bài bản, có nhiều năm công tác trong lực lượng Công an nhân dân, từng đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng, có bản lĩnh chính trị vững vàng, phương pháp làm việc khoa học, quyết liệt, sâu sát cơ sở và luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Ông Nguyễn Duy Ngọc đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và đội ngũ cán bộ trong toàn tỉnh Thanh Hoá tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, tạo điều kiện để ông Tô Anh Dũng cùng tập thể lãnh đạo tỉnh hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; tiếp tục xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; quan tâm công tác xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là đội ngũ cán bộ cấp xã sau sắp xếp đơn vị hành chính; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, nâng cao năng lực quản trị, phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế để thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu đưa Thanh Hóa trở thành cực tăng trưởng ở phía bắc của Tổ quốc.

Trưởng ban Tổ chức T.Ư Nguyễn Duy Ngọc trao quyết định của Ban Bí thư chuẩn y cho thiếu tướng Tô Anh Dũng (bên trái) giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa nhiệm kỳ 2025 - 2030 ẢNH: MINH HIẾU

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Tô Anh Dũng, Phó bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa, trân trọng cảm ơn Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã tin tưởng giao trọng trách mới, đồng thời khẳng định đây là niềm vinh dự lớn và cũng là trách nhiệm lớn lao trước Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

Ông Dũng hứa trên cương vị công tác mới sẽ không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, nâng cao năng lực lãnh đạo, điều hành; cùng tập thể giữ vững sự đoàn kết, thống nhất, phát huy trí tuệ tập thể, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu, kế thừa và phát huy những thành quả của các thế hệ lãnh đạo tỉnh, đổi mới mạnh mẽ tư duy lãnh đạo, phương thức chỉ đạo, điều hành, chủ động nắm bắt thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức để thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra.

Đồng thời, quyết tâm cùng tập thể lãnh đạo tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh...

Lễ công bố quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ được kết nối trực tuyến với 166 xã, phường trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa ẢNH: MINH HIẾU

Sau lễ công bố trên, HĐND tỉnh Thanh Hóa tiến hành kỳ họp thứ 5 và đã bầu ông Tô Anh Dũng giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2026 - 2031, thay cho ông Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, vừa được Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng thường trực Bộ Dân tộc và Tôn giáo.

Ông Tô Anh Dũng sinh năm 1978, quê tại xã Nghĩa Trụ, tỉnh Hưng Yên. Ông có trình độ chuyên môn đại học Cảnh sát nhân dân chuyên ngành Điều tra tội phạm; lý luận chính trị cao cấp.

Trước khi được chỉ định làm Phó bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa và được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, ông Tô Anh Dũng từng có thời gian dài làm cán bộ công an phường của Q.Long Biên (Hà Nội), tiếp đó là phó trưởng rồi Trưởng Công an Q.Long Biên.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa chúc mừng ông Tô Anh Dũng

ẢNH: MINH HIẾU

Từ tháng 3.2020 - tháng 8.2022, ông Dũng giữ chức Phó cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Bộ Công an); từ tháng 8.2022 - tháng 6.2025, là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Nam (cũ), Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam (cũ).

Từ tháng 6.2025 đến khi được Ban Bí thư chuẩn y giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa nhiệm kỳ 2025 - 2030, ông Tô Anh Dũng là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa.