Thanh Hóa: Khởi tố 2 tài xế nhà xe Hoàng Phương chèn ép xe khách trên đường

Ngày 11.3, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Cơ quan CSĐT Công an H.Thạch Thành (Thanh Hóa) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố các bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với các bị can Lê Minh Hiếu (33 tuổi, ngụ xã Phùng Giáo, H.Ngọc Lặc, Thanh Hóa), và Trần Hữu Dũng (31 tuổi, ngụ TT.Hồi Xuân, H.Quan Hóa, Thanh Hóa), để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.



Xe khách màu đen và màu đỏ của nhà xe Hoàng Phương chèn ép xe khách nhãn hiệu Ford Transit BS 29B - 602.71 do ông P.Q.T điều khiển ẢNH CẮT TỪ CLIP

Trước đó, sáng 1.3, Lê Minh Hiếu điều khiển xe khách của nhà xe Hoàng Phương, BS 36B - 029.69; còn Trần Hữu Dũng điều khiển xe khách BS 36B - 031.46 (cũng của nhà xe Hoàng Phương), lạng lách, chèn ép xe khách nhãn hiệu Ford Transit BS 29B - 602.71, do ông P.Q.T (49 tuổi, ngụ Q.Hoàng Mai, TP.Hà Nội) điều khiển, khi đang lưu thông trên đường Hồ Chí Minh, đoạn qua xã Thạch Quảng (H.Thạch Thành, Thanh Hóa).

Vụ việc được camera của một ô tô đi phía sau ghi lại. Hình ảnh ghi lại cho thấy Lê Minh Hiếu và Trần Hữu Dũng liên tục điều khiển 2 xe khách lạng lách, chèn ép một đoạn dài, không cho xe của ông T. vượt lên. Việc chèn ép cũng đã gây ách tắc cục bộ giao thông trên đường Hồ Chí Minh.

Các bị can Lê Minh Hiếu (thứ 2 từ trái qua phải) và Trần Hữu Dũng (thứ 3 từ trái qua phải) CÔNG AN THANH HÓA

Tại cơ quan công an, Lê Minh Hiếu và Trần Hữu Dũng khai nhận việc chèn ép xe khách của ông T., là do trước đó được Hoàng Văn Ba (34 tuổi, ngụ xã Thành Mỹ, H.Thạch Thành; là tài xế của nhà xe Hoàng Phương) gọi điện nhờ chặn xe khách 16 chỗ, màu trắng, nhãn hiệu Mercesdes để giải quyết mâu thuẫn, do trước đó đã vượt và tạt đầu (không xảy ra va chạm) xe của Ba.

Tuy nhiên, sau khi chèn ép thì phát hiện chặn nhầm xe, không phải xe như Hoàng Văn Ba nhờ chặn lại, nên cả 2 để cho xe của ông T. lưu thông bình thường.

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, hành vi điều khiển xe khách lạng lách, đánh võng, chèn ép nhau trên đường gây mất an toàn giao thông, nguy hiểm cho hành khách trên xe và người tham gia giao thông khác của các bị can là rất nghiêm trọng. Đặc biệt, hành vi vi phạm lại diễn ra trên tuyến đường Hồ Chí Minh, có nhiều phương tiện lưu thông, nếu xảy ra tai nạn hậu quả sẽ rất nặng nề.