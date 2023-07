Thanh Hóa: Khởi tố tài xế tông thẳng xe vào ô tô CSGT

Ngày 24.7, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Cơ quan CSĐT Công an H.Thọ Xuân vừa quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam bị can Đỗ Hữu Tâm (42 tuổi, ngụ xã Xuân Lập, H.Thọ Xuân, Thanh Hóa) để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ.



Bị can Đỗ Hữu Tâm CÔNG AN THANH HÓA

Trước đó, khoảng 9 giờ 30 phút ngày 17.7, lực lượng CSGT Công an H.Thọ Xuân phối hợp với Phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa làm nhiệm vụ tuần tra trên tuyến đường liên xã Phú Xuân - Xuân Lập (H.Thọ Xuân), phát hiện xe ô tô tải BS 36C - 034.88, do Đỗ Hữu Tâm điều khiển, có dấu hiệu chở quá tải nên ra tín hiệu dừng kiểm tra.

Khi bị kiểm tra, Đỗ Hữu Tâm không xuất trình được các loại giấy tờ theo quy định nên lực lượng CSGT đã lập biên bản vi phạm hành chính. Trong quá trình CSGT lập biên bản, Đỗ Hữu Tâm lên xe và điều khiển xe bỏ chạy về hướng xã Xuân Lập.

Tổ công tác lập tức đuổi theo và ra tín hiệu dừng xe, nhưng Tâm không dừng mà còn điều khiển xe đâm thẳng vào ô tô của lực lượng CSGT, gây hư hỏng. Sau khi có hành vi chống đối lực lượng chức năng, Đỗ Hữu Tâm bị khống chế, bàn giao cho Công an H.Thọ Xuân điều tra, làm rõ theo quy định.