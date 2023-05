Thanh Hóa: Phá chuyên án ma túy xuyên quốc gia

Ngày 23.5, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, lực lượng của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thanh Hóa vừa phối hợp Cục CSĐT tội phạm về ma túy (Bộ Công an), Công an H.Mường Lát (Thanh Hóa), Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Thanh Hóa, và Cục Hải quan Thanh Hóa bắt quả tang nghi phạm Vàng A Tùng (chưa rõ tuổi, ngụ bản Sài Khao, xã Mường Lý, H.Mường Lát) vận chuyển trái phép 14 kg ma túy tổng hợp.



3 nghi phạm và tang vật vụ án CÔNG AN THANH HÓA

Mở rộng chuyên án, lực lượng chức năng bắt giữ Nguyễn Minh Phong (30 tuổi), và Nguyễn Thanh Tùng (31 tuổi, cùng ngụ TX.Tân Uyên, Bình Dương). Hai nghi phạm này cùng Vàng A Tùng thiết lập đường dây mua bán, vận chuyển ma túy xuyên quốc gia.

Kết quả điều tra ban đầu của Công an tỉnh Thanh Hóa xác định, lợi dụng thông thạo địa hình khu vực biên giới Việt Nam - Lào, đặc biệt là khu vực giáp ranh 2 tỉnh Thanh Hóa và Hủa Phăn (Lào), Vàng A Tùng đã câu kết với Nguyễn Minh Phong và Nguyễn Thanh Tùng tổ chức thành đường dây mua ma túy từ Lào về, sau đó vận chuyển vào TP.HCM và Bình Dương để tiêu thụ.

Thủ đoạn của các nghi phạm là liên lạc với nhau thông qua các ứng dụng của mạng xã hội và sim rác. Khi vận chuyển ma túy thường xuyên thay đổi đường đi và thay đổi địa điểm giao hàng, gây nhiều khó khăn cho lực lượng chức năng.

Đường dây ma túy xuyên quốc gia đang được Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra, mở rộng.