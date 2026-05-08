Thanh Hóa: Rác ngập đường phố sau mưa lớn

Đêm 7, rạng sáng 8.5, tại tỉnh Thanh Hóa nhiều nơi có mưa lớn. Đặc biệt, khu vực P.Hạc Thành mưa lớn đã khiến nhiều tuyến đường ngập cục bộ, rác thải sinh hoạt theo dòng nước tràn ra lòng đường, hè phố.

Ghi nhận của phóng viên Thanh Niên trong sáng 8.5, địa bàn P.Hạc Thành vẫn có mưa nhỏ, một số đoạn đường nước vẫn ngập cục bộ, nhiều tuyến đường rác vẫn chưa được thu gom, dọn dẹp.

Sau trận mưa lớn, rác thải theo dòng nước chảy tràn ra lòng đường trên nhiều tuyến phố ở P.Hạc Thành ẢNH: MINH HẢI

Cổng trường THCS Trần Mai Ninh (P.Hạc Thành) tràn ngập rác thải do nước mưa ngập vào sân trường kéo theo rác thải

Nhiều ngày qua, rác thải sinh hoạt của người dân trên địa bàn P.Hạc Thành bị ùn ứ nên khi mưa lớn rác đã bị trôi theo dòng nước ẢNH: MINH HẢI

Rác thường đổ về các cửa cống thoát nước mưa ẢNH: MINH HẢI

Đến 9 giờ ngày 8.5, dù trời mưa nhỏ nhưng một đoạn đường Lê Quý Đôn (P.Hạc Thành) vẫn bị ngập sâu ẢNH: MINH HẢI

Theo thông tin từ Đài Khí tượng thủy văn Thanh Hóa, đêm 7, rạng sáng ngày 8.5, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có mưa vừa và giông, có nhiều nơi mưa rất to với lượng mưa đo được hơn 100 mm. Dự báo trong ngày 8.5 và ngày 9.5, khu vực Thanh Hóa tiếp tục có mưa rào và giông, cục bộ có nơi mưa to và giông, sét, mưa đá… Cảnh báo nguy cơ sạt lở đất, sụt lún có thể xảy ra ở 16 xã khu vực miền núi tỉnh Thanh Hóa. ẢNH: MINH HẢI

Công ty CP môi trường và đô thị Thanh Hóa đã điều động công nhân dọn dẹp rác thải, khơi thông hệ thống cống ở những khu vực bị rác thải gây ách tắc dòng chảy

