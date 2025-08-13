Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giáo dục Nhà trường

Thanh Hóa: Thầy giáo tát học sinh rách màng nhĩ

Minh Hải
Minh Hải
13/08/2025 13:09 GMT+7

Thầy giáo dạy cấp 3 ở tỉnh Thanh Hóa thừa nhận đã sai khi dùng tay tát 3 phát vào mặt một học sinh lớp 7 khiến nam sinh này bị rách màng nhĩ tai trái.

Ngày 13.8, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip kèm thông tin cho biết một thầy giáo đến nhà học sinh và dùng tay tát 3 phát vào mặt học sinh rồi sau đó rời đi.

Thanh Hóa: Thầy giáo tát học sinh rách màng nhĩ- Ảnh 1.

Thời điểm thầy giáo Vũ Xuân Tuyên đến nhà, gọi nam học sinh ra sân rồi dùng tay tát vào mặt nam sinh này

ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Nhiều người xem nội dung clip kèm thông tin trên cho rằng hành động của thầy giáo là không chuẩn mực, đã đến tận nhà học sinh đánh người.

Theo tìm hiểu của phóng viên Thanh Niên, đoạn clip trên được ghi lại vào sáng ngày 8.8 tại một gia đình ở xã Tây Đô (Thanh Hóa). Thời điểm này, anh Vũ Xuân Tuyên (hiện là giáo viên Trường THPT Vĩnh Lộc, Thanh Hóa) đi xe máy đến nhà người chú trong gia đình và dùng tay tát 3 phát vào mặt người con trai (học sinh lớp 7) của gia đình người chú.

Hậu quả khiến nam sinh lớp 7 bị rách màng nhĩ tai trái phải đưa đến Bệnh viện Tai mũi họng Hà Nội điều trị. Hiện bệnh nhân đã ổn định và được chuyển về điều trị tại Bệnh viện Nhi Thanh Hóa.

Trao đổi với phóng viên, thầy giáo Vũ Xuân Tuyên thừa nhận người trong clip có hành vi tát em học sinh chính là mình. Ông Tuyên cũng thừa nhận hành động như vậy là sai do không kiềm chế được bức xúc nên đã dùng tay tát em nhà chú.

"Tôi đã sai khi dùng tay tát em nó, đó là cách giải quyết không đúng. Giữa tôi với em nó là quan hệ anh em trong gia đình. Từ năm lớp 3 tôi đã dạy kèm em nó với một số em khác trong gia đình, đến nay em nó đã học đến lớp 7.

Dịp hè này tôi tiếp tục kèm dạy em nó, nhưng vừa rồi em nó có nói chuyện với bạn bè và có lời lẽ không hay về tôi, nên tôi nghe được, bức xúc quá đã đến nhà và có hành động không chuẩn mực. 

Vợ chồng tôi cũng đã đến gia đình xin lỗi cô chú, và tôi cũng cảm thấy rất áp lực khi clip lan truyền trên mạng", ông Tuyên cho hay.

Sau khi sự việc xảy ra, Ban Giám hiệu Trường THPT Vĩnh Lộc đã họp khẩn, yêu cầu thầy giáo Vũ Xuân Tuyên tường trình sự việc. Hiện Trường THPT Vĩnh Lộc đang tiếp tục xem xét vụ việc để xử lý giáo viên nếu có vi phạm.

