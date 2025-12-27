Thanh Hóa: Thí điểm đánh giá cán bộ, công chức bằng KPI

Sở KH-CN Thanh Hóa ngày 26.12 đã tổ chức hội nghị nghiên cứu và triển khai thí điểm phần mềm đánh giá năng suất lao động và chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo KPI.

Tại hội nghị, Sở KH-CN Thanh Hóa và Trường đại học Kinh tế (Đại học Quốc gia Hà Nội) đã ký bản ghi nhớ hợp tác, đồng thời thống nhất triển khai hệ thống phần mềm đánh giá cán bộ bằng KPI tại P.Hạc Thành và P.Đông Sơn.

Đại diện lãnh đạo Sở KH-CN tỉnh Thanh Hóa và Trường đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác ẢNH: PHÚC NGƯ

Phát biểu tại hội nghị, ông Trần Duy Bình, Giám đốc Sở KH-CN Thanh Hóa, cho biết P.Hạc Thành và P.Đông Sơn sẽ là 2 đơn vị đầu tiên ở Thanh Hóa áp dụng việc đánh giá cán bộ, công chức, viên chức bằng KPI.

Cũng theo ông Bình, đánh giá cán bộ, công chức, viên chức bằng KPI là phù hợp với định hướng đổi mới trong phương thức quản lý, đánh giá cán bộ của T.Ư và của tỉnh hiện nay. Sau khi thí điểm, tỉnh sẽ đánh giá kết quả, tiến tới áp dụng việc đánh giá cán bộ, công chức, viên chức bằng KPI trên diện rộng.

PGS-TS Nguyễn Trúc Lê, Chủ tịch Hội đồng trường đại học Kinh tế đã giới thiệu về phần mềm KPI, được xây dựng nhằm đo lường năng suất lao động và chất lượng thực hiện nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức bằng các chỉ số KPI gắn với vị trí việc làm, chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị và cá nhân.

Phần mềm KPI cũng cho phép theo dõi, đánh giá kết quả công việc theo thời gian thực, bảo đảm tính công khai, minh bạch, định lượng trong công tác quản lý và đánh giá cán bộ, góp phần chuyển mạnh từ phương thức đánh giá cảm tính sang đánh giá dựa trên kết quả đầu ra, phù hợp với yêu cầu cải cách hành chính và chuyển đổi số hiện nay.