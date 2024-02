Thanh Hóa thu giữ gần 1,4 tấn pháo trong dịp Tết

Ngày 18.2, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, dịp trước, trong và sau tết Nguyên đán 2024 (từ giữa tháng 12.2023 đến giữa tháng 2.2024) lực lượng công an các cấp trên địa bàn tỉnh này đã bắt giữ 71 vụ, với 140 người vi phạm các quy định của pháp luật về tàng trữ, vận chuyển, tiêu thụ pháo trái phép, thu giữ 1.085 kg pháo các loại. Ngoài ra, lực lượng công an còn vận động người dân giao nộp được 298 kg pháo các loại.

3 nghi phạm bị Công an TX.Nghi Sơn (Thanh Hóa) bắt giữ vì có hành vi buôn bán, vận chuyển pháo trái phép trong dịp tết Nguyên đán 2024 CÔNG AN THANH HÓA

Cũng trong khoảng thời gian trên, lực lượng Công an tỉnh Thanh Hóa đã bắt, khởi tố 72 vụ, với 170 nghi phạm liên quan đến hành vi buôn bán, tàng trữ, sử dụng ma túy trái phép.

Về lĩnh vực an toàn giao thông, trong khoảng thời gian từ giữa tháng 12.2023 đến giữa tháng 2, lực lượng cảnh sát giao thông Thanh Hóa đã kiểm tra, xử phạt hơn 10.000 trường hợp vi phạm. Trong đó có 2.500 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Trong 2.500 trường hợp vi phạm nồng độ cồn thì chỉ tính riêng 7 ngày nghỉ tết Nguyên đán (từ 8 - 14.2; tức 29 tháng Chạp đến mùng 5 tháng Giêng) đã có tới 1.218 trường hợp (39 người điều khiển ô tô, 1.179 điều khiển xe máy).

Cũng trong 7 ngày nghỉ tết Nguyên đán, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã xảy ra 22 vụ tai nạn giao thông, làm chết 8 người, làm bị thương 29 người.