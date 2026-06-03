Thanh Hóa tiếp tục sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã

Ngày 3.6, thông tin từ Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa cho biết, UBND tỉnh này vừa quyết định phê duyệt điều chỉnh quy hoạch tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, trong đó xác định nhiệm vụ tiếp tục thực hiện việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã.

Đại diện một số địa phương, đơn vị ở tỉnh Thanh Hóa cho rằng cần thiết phải tiếp tục sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã để đảm bảo tốt hơn yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, phù hợp với các quy hoạch phát triển ẢNH: MINH HẢI

Vấn đề này cũng đã được một số đại biểu đại diện các địa phương, đơn vị kiến nghị tại hội nghị sơ kết kết quả 1 năm thực hiện mô hình chính quyền 2 cấp (hội nghị diễn ra ngày 1.6). Các ý kiến cho rằng cần thiết phải tiếp tục sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã để mở rộng dư địa phát triển, phù hợp với các quy hoạch…

Theo quyết định điều chỉnh quy hoạch tỉnh Thanh Hóa (phê duyệt ngày 30.5) giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, trong phần phương hướng tổ chức đơn vị hành chính xác định thời gian tới tỉnh Thanh Hóa sẽ tiếp tục thực hiện sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính cấp xã phù hợp với quy định của pháp luật, đảm bảo tốt hơn yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, đặc điểm, điều kiện tự nhiên, truyền thống lịch sử, văn hóa, và an ninh quốc phòng. Việc sắp xếp nhằm phát huy tiềm năng, lợi thế để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao năng lực quản lý của bộ máy chính quyền địa phương.

Bản đồ địa giới hành chính hiện tại của tỉnh Thanh Hóa ẢNH: PHÚC NGƯ

Tại hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện mô hình chính quyền 2 cấp, nhiều đại biểu đại diện chính quyền địa phương và các đơn vị cho rằng cần thiết phải tiếp tục sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã do số lượng còn nhiều (166 xã, phường), đứng thứ 2 cả nước (sau TP.HCM); trong khi quy mô nhiều xã còn nhỏ, nguồn lực phân tán, ảnh hưởng đến công tác quy hoạch, đầu tư phát triển và bố trí đội ngũ cán bộ có chất lượng.

Kết luận hội nghị sơ kết nêu trên, ông Lê Đức Thái, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa đã yêu cầu các cấp, các ngành tiếp tục rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiện đại, hiệu quả; đồng thời hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với xác định rõ trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân.

Hiện tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục xem xét, đánh giá về các kiến nghị sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, do đó chưa có thời gian cụ thể và các tiêu chí về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã.

Tỉnh Thanh Hóa có diện tích tự nhiên 11.114,71 km2, quy mô dân số hơn 4,3 triệu người. Trước khi vận hành chính quyền 2 cấp (trước ngày 1.7.2025), tỉnh này có 26 đơn vị hành chính cấp huyện; 547 đơn vị hành chính cấp xã. Thực hiện mô hình chính quyền 2 cấp (kể từ ngày 1.7.2025), tỉnh Thanh Hóa đã sắp xếp, sáp nhập từ 547 đơn vị hành chính cấp xã còn 166 đơn vị.