Thanh Hóa triệt phá đường dây lừa đảo xuyên quốc gia

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa vừa khởi tố vụ án, khởi tố 84 bị can để điều tra về các hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản; và tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam trái phép.

Lực lượng chức năng khám xét nơi hoạt động lừa đảo ẢNH: CÔNG AN THANH HÓA

Trước đó, ngày 17.10, lực lượng của Công an tỉnh Thanh Hóa và Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) đã ập vào khách sạn Văn Hoa (tại P.Nghi Sơn, Thanh Hóa) bắt quả tang 118 người đang có hành vi sử dụng mạng máy tính, viễn thông để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người dân nhiều nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam.

Trong 118 người bị bắt quả tang, có 74 người quốc tịch Trung Quốc, 28 người quốc tịch Ấn Độ, 9 người quốc tịch Campuchia, 1 người quốc tịch Malaysia, 1 người quốc tịch Myanmar, và 5 người Việt Nam.

Số người trên được xác định nằm trong đường dây lừa đảo xuyên quốc gia do Zhao Xuefeng (39 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) cầm đầu. Zhao Xuefeng cũng là 1 trong 118 người bị bắt quả tang.

Sau khi bắt quả tang và khám xét nơi hoạt động của đường dây lừa đảo này, Công an tỉnh Thanh Hóa đã sàng lọc, điều tra và bước đầu khởi tố 84 trong số 118 người.

Kết quả điều tra ban đầu của Công an tỉnh Thanh Hóa xác định Zhao Xuefeng đã thuê toàn bộ khách sạn Văn Hoa, sau đó đưa người và các loại máy móc về đây để lập nên đường dây hoạt động lừa đảo. Zhao Xuefeng đã bố trí hoạt động khép kín, bố trí người bảo vệ, canh gác nghiêm ngặt từ bên ngoài, hạn chế người lạ tiếp cận khu vực khách sạn.

Zhao Xuefeng đã phân chia nhân sự thành 6 phòng, mỗi phòng nhắm tới một khu vực, quốc gia riêng để thực hiện các kịch bản lừa đảo. Các nước hoặc khu vực mà đường dây này nhắm tới để lừa đảo là Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, Mỹ, và Trung Quốc.

Theo cơ cấu chia nhiệm vụ, một nhóm chuyên dụ dỗ đầu tư ngoại hối, nạn nhân là các phụ nữ Đài Loan từ 40 tuổi trở lên. Nhóm này sử dụng dữ liệu khách hàng, kết bạn và nhắn tin qua các ứng dụng mạng xã hội, sau đó mời gọi đầu tư ngoại hối trên nền tảng MGX.

Nhóm chuyên giả danh nhân viên đầu tư, lừa mua cổ phiếu chuyên tìm kiếm nạn nhân là người dân Hàn Quốc. Nhóm này tự giới thiệu là nhân viên Công ty Nexuswh Investment, tư vấn và mời gọi đầu tư cổ phiếu. Sau khi khách hàng tin tưởng, chúng hướng dẫn tải ứng dụng, nạp tiền và giao dịch. Khi nạn nhân muốn rút tiền hoặc không còn khả năng đầu tư thêm, các đối tượng chặn liên lạc.

Lực lượng công an bắt giữ các đối tượng (mặc áo số) trong đường dây lừa đảo ẢNH: CÔNG AN THANH HÓA

Nhóm chuyên tiếp cận phụ nữ Nhật Bản để dụ đầu tư tiền điện tử. Nhóm này thường trò chuyện qua mạng xã hội với nạn nhân để tạo quan hệ rồi dẫn dụ tham gia đầu tư tiền điện tử. Một nhóm khác lại chuyên lôi kéo cá cược thể thao trực tuyến thông qua livestream các trận đấu, giải đấu.

Zhao Xuefeng còn lập một nhóm chuyên giả mạo là người thành đạt để dẫn dụ đầu tư. Các đối tượng sử dụng tài khoản Facebook giả mạo người giàu có, thành đạt để kết bạn với những người Ấn Độ. Sau khi tạo được lòng tin, chúng chuyển sang trò chuyện qua ứng dụng nhắn tin, giới thiệu cơ hội đầu tư tài chính và hướng dẫn nạn nhân nạp tiền, mua cổ phiếu. Ban đầu, chúng tạo cảm giác đầu tư có lãi, cho phép rút một khoản nhỏ để nạn nhân tin tưởng, sau đó dụ chuyển thêm tiền. Khi nạn nhân không còn khả năng tài chính, chúng chặn liên lạc.

Cuối cùng là nhóm lừa đảo qua hình thức tuyển dụng, việc làm trực tuyến. Nhóm này thường giả danh nhân viên tuyển dụng, mời nạn nhân đăng ký làm việc tại doanh nghiệp không có thật rồi yêu cầu nộp phí đào tạo, tuyển dụng. Hoặc mời người dân tham gia các nhiệm vụ trực tuyến có trả thưởng, hướng dẫn tạo tài khoản và liên kết ví điện tử; sau khi tạo lòng tin bằng khoản thưởng ban đầu, chúng yêu cầu nạn nhân chuyển thêm tiền để mở công việc mới.