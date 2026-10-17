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    Dùng sổ đỏ giả lừa đảo chiếm đoạt hàng tỉ đồng

    Thanh Lộc
    Thanh Lộc
    Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Thái Thanh Chương, để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, với thủ đoạn dùng sổ đỏ giả để bán đất cho người khác.

    Ngày 16.10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Thái Thanh Chương (33 tuổi, ở xã Kim Phú, hiện ở đường Bùi Viện, phường Đồng Thuận, tỉnh Quảng Trị), để điều tra về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

    Dùng sổ đỏ giả lừa đảo chiếm đoạt hàng tỉ đồng- Ảnh 1.

    Thái Thanh Chương tại cơ quan công an

    ẢNH: THANH LỘC

    Theo điều tra ban đầu, đầu tháng 9.2026, Chương nảy sinh ý định lừa đảo, đã lên mạng xã hội Facebook tìm mua 8 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả (sổ đỏ giả), quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất để sử dụng vào việc lừa đảo.

    Ngày 17.9, tại một quán cà phê ở phường Đồng Hới, Chương đưa ra sổ đỏ giả mang tên mình, giới thiệu một thửa đất diện tích 180 m² tại tổ dân phố Thuận Phước, phường Đồng Sơn, cần bán.

    Tin tưởng Chương, chị M. đồng ý mua thửa đất với giá 250 triệu đồng và chuyển tiền qua tài khoản. Sau khi nhận tiền, hai bên lập hợp đồng đặt cọc, Chương giao sổ đỏ giả cho người mua và hẹn ngày 17.10 đến công chứng, làm thủ tục sang tên.

    Chưa dừng lại, ngày 29.9, Chương tiếp tục sử dụng một sổ đỏ giả khác để chào bán thửa đất diện tích 130 m² tại tổ dân phố Phú Vinh, phường Đồng Sơn. Tin tưởng người bán sau giao dịch trước đó, chị M. đồng ý mua với giá 400 triệu đồng và chuyển trước 350 triệu đồng. Chương tiếp tục giao giấy chứng nhận giả, lập hợp đồng đặt cọc và hẹn ngày công chứng sang tên sau đó.

    Mở rộng điều tra, Chương khai nhận bằng thủ đoạn tương tự đã lừa đảo 3 người khác, chiếm đoạt tổng số tiền khoảng 5,6 tỉ đồng.

    Cơ quan công an xác định hành vi của Chương có dấu hiệu cấu thành các tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức". Công an phường Đồng Hới đã chuyển hồ sơ, tài liệu đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị để điều tra theo thẩm quyền.

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