Hiệp hội Logistics Đồng Nai thành lập kịp thời để khai thác sân bay Long Thành

Chiều 1.12, Hiệp hội Logistics Đồng Nai tiến hành đại hội lần thứ 1, nhiệm kỳ 2025 - 2028.

Lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Nai tặng hoa chúc mừng Hiệp hội Logistics Đồng Nai ra mắt Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2025 - 2028 ẢNH: LÊ LÂM

Phát biểu tại đại hội, ông Trần Thanh Hải, Phó cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công thương) đánh giá việc Hiệp hội Logistics Đồng Nai được thành lập thời điểm này là kịp thời, để cùng nhau đề ra phương khai thác lợi thế sân bay Long Thành.

Theo Phó cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu, Đồng Nai có vị trí chiến lược quan trọng, là cửa ngõ kết nối vùng; có hạ tầng tiếp giáp TP.HCM, với cảng biển nước sâu Cái Mép Thị Vải, trong tương lai là cảng Cần Giờ.

Bên cạnh đó có nhiều tuyến quốc lộ, cao tốc chạy ngang, có nền tảng công nghiệp lớn thu hút nhiều nhà đầu tư.

"Đặc biệt, Đồng Nai có sân bay Long Thành, điểm nhấn hết sức quan trọng về logistics, dự kiến 2026 sẽ đi vào hoạt động. Với tầm vóc của mình, sân bay Long Thành sẽ trở thành điểm trung chuyển hành khách và hàng hóa lớn không chỉ miền Nam mà là cả nước", ông Trần Thanh Hải nói.

Ông Trần Thanh Hải, Phó cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu phát biểu tại đại hội lần thứ 1 Hiệp hội Logistics Đồng Nai ẢNH: LÊ LÂM

Sân bay Long Thành rộng 5.000 ha (thuộc xã Long Thành, Đồng Nai), được khởi công vào ngày 5.1.2021 với tổng mức đầu tư 336.630 tỉ đồng (tương đương 16,03 tỉ USD) và được chia làm 3 giai đoạn.

Sân bay Long Thành giai đoạn 1 đang dần hoàn thiện, ngày 19.12 tới đây sẽ đón chuyến bay đầu tiên ẢNH: ACV





Trong giai đoạn 1 sẽ đầu tư 1 đường cất hạ cánh và 1 nhà ga hành khách cùng các hạng mục phụ trợ đồng bộ với công suất 25 triệu hành khách/năm và 1,2 triệu tấn hàng hóa/năm.

Khi hoàn thành, sân bay Long Thành có đến 4 đường cất hạ cánh, 4 nhà ga hành khách cùng với các hạng mục phụ trợ đồng bộ, công suất 100 triệu hành khách/năm và 5 triệu tấn hàng hóa/năm.

Theo kế hoạch, sân bay Long Thành giai đoạn 1 sẽ cơ bản hoàn thành và đón chuyến bay kỹ thuật vào 19.12 tới đây. Đến 2026 thì chính thức đi vào khai thác.

Để khai thác tiềm năng, lợi thế của sân bay Long Thành, Đồng Nai đã lập quy hoạch một khu vực rộng lớn 43.000 ha để xây dựng đô thị sân bay Long Thành, với mục tiêu kết nối toàn cầu đưa Long Thành trở thành trung tâm hàng không - logistics quốc tế hàng đầu Đông Nam Á.

Ngoài ra, còn xây dựng đề án thành lập khu thương mại tự do với quy mô gần 7.500 ha, vị trí ở bên trong và xung quanh sân bay Long Thành.