Theo Viện trưởng Ngô Hữu Hải: "Viện Nghiên cứu và phát triển kim hoàn đá quý PINI VN hoạt động với tư cách là tổ chức khoa học và công nghệ chuyên ngành, thực hiện nghiên cứu, ứng dụng, đào tạo và cung cấp dịch vụ chuyên môn trong lĩnh vực kim hoàn - đá quý. Được kiến tạo trên ba trụ cột: khoa học - để xác lập chân giá trị; chuẩn xác - để giữ kỷ cương thị trường; và niềm tin - để kết nối con người và cộng đồng, góp phần định hình bản sắc, tư duy và hành động của Viện trong kỷ nguyên vươn mình".

Lãnh đạo Hội Mỹ nghệ kim hoàn đá quý VN trao quyết định thành lập Viện Nghiên cứu và phát triển kim hoàn đá quý PINI VN ẢNH: QUỐC THÁI

Thông qua hoạt động khoa học và chuyên môn, Viện sẽ tham gia nghiên cứu, đề xuất, phổ biến các quy trình giám định, kiểm định phù hợp với thông lệ quốc tế, góp phần nâng cao tính minh bạch và chuẩn mực nghề nghiệp của thị trường kim hoàn - đá quý từ các hoạt động khoa học - công nghệ, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp và người tiêu dùng tiếp cận thông tin khoa học - kỹ thuật, tiêu chuẩn chuyên môn…, thúc đẩy kết nối, hợp tác giữa nhà khoa học, nghệ nhân và doanh nghiệp. Qua đó, Viện Nghiên cứu và phát triển kim hoàn đá quý PINI VN phấn đấu sớm trở thành trung tâm nghiên cứu - kiểm định - giám định - thẩm định - đào tạo uy tín trong và ngoài nước nhằm nâng cao vị thế thương hiệu Việt trong lĩnh vực kim hoàn - đá quý trên trường quốc tế, theo những tiêu chuẩn khắt khe của thế giới.